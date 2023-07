El jefe de Wagner está actualmente en Rusia, dice Lukashenko

Captura de vídeo del canal del jefe del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin a través de Telegram. / EFE/Telegram Prigozhin.

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, afirmó este jueves que el jefe del Grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, está actualmente en Rusia y no en Bielorrusia, donde tenía que exiliarse tras el fallido motín contra la cúpula militar rusa.

"En lo que respecta a Prigozhin, está en Píter (San Petersburgo). En territorio bielorruso no está", señaló Lukashenko en un encuentro con medios extranjeros y bielorrusos. "Si (el Gobierno ruso y el grupo Wagner) considera necesario desplegar un cierto número de combatientes Wagner en Bielorrusia para descansar o entrenarse (...) entonces pondré en práctica mi decisión" de acogerlos, añadió. "No creo que Wagner se subleve y vuelva sus armas contra el Estado bielorruso", aseguró también Alexander Lukashenko.

El Kremlin dice que no sigue los movimientos de Prigozhin

El Kremlin aseguró este jueves que no sigue los desplazamientos del jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien tenía que exiliarse en Bielorrusia tras el fallido motín del 24 de junio, pero actualmente se encuentra en Rusia, según las autoridades bielorrusas.

"No, no seguimos sus movimientos, no tenemos ni tiempo ni ganas de hacerlo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria. Peskov no quiso responder a la pregunta sobre si Prigozhin está violando las condiciones del pacto alcanzado con el Kremlin a finales de junio e insistió en que en este momento no puede añadir nada más a lo que ya se ha dicho.

Hace una semana, el líder bielorruso aseguró que Prigozhin había llegado a Bielorrusia en virtud del trato que puso fin a la rebelión armada protagonizada por los mercenarios rusos el 24 de junio y en el que medió Lukashenko.

El medio ruso Fontanka escribió la víspera que el jefe de Wagner fue visto el 4 de julio en San Petersburgo, donde se le devolvió una pistola y otras armas requisadas durante un registro policial.

Acuerdo tras el motín

La rebelión de Wagner el 24 de junio sacudió a las autoridades rusas en pleno conflicto en Ucrania. Durante varias horas, los combatientes de Wagner ocuparon un cuartel del Ejército ruso en Rostov del Don (suroeste) y recorrieron varios cientos de kilómetros en dirección a Moscú.

El motín terminó la noche del 24 de junio con un acuerdo para que Prigozhin partiera, supuestamente, hacia Bielorrusia, pero desde entonces se desconoce su paradero exacto. No ha hablado públicamente desde el 26 de junio.

Yevgeny Prigozhin ha insistido en que su sublevación no tenía como objetivo derrocar al Gobierno, sino salvar a Wagner de ser desmantelado por el Estado Mayor ruso, al que acusa de incompetencia en el conflicto de Ucrania.