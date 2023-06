Un incendio eléctrico provoca una gran columna de humo en la joyería Tiffany&Co, en la Quinta Avenida de Nueva York

Un incendio ha afectado al recientemente renovado edificio Tiffany & Co, localizado en la icónica Quinta Avenida de Manhattan, justo al lado de la Torre Trump, según informan el Daily Mail y la NBC.

Un equipos de bomberos está combatiendo el incendio, que se inició en una calle subterránea, según explicó un portavoz del departamento de bomberos. Por el momento no se han reportado heridos y se desconoce hasta que punto el suceso ha afectado al edificio.

Yikes. So so so close to Trump tower….. https://t.co/goSFSPKtVT