EEUU halla posibles restos humanos entre los escombros del Titan

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este miércoles que ha encontrado posibles "restos humanos" entre los escombros del sumergible Titan, que implosionó el pasado 18 de junio cuando descendía hacia los restos del Titanic, con cinco ocupantes a bordo.

Los restos fueron hallados entre los escombros del sumergible y serán analizados por "profesionales médicos" en EEUU, informó la Guardia Costera del país en un comunicado.

EEUU abrió el pasado domingo una pesquisa de alto nivel, conocida como una Junta Marina de Investigación (MBI, en inglés), para indagar en el accidente del sumergible.

En el comunicado, el jefe de la MBI, el capitán Jason Neubauer, señaló que la evidencia recuperada hoy dará información "crítica" a los investigadores de "varias jurisdicciones" que indagan sobre la causa de esta tragedia, pero acotó que la labor no ha terminado.

"Todavía queda una cantidad sustancial de trabajo por hacer para comprender los factores que llevaron a la pérdida catastrófica del Titan y ayudar a garantizar que una tragedia similar no vuelva a ocurrir", dijo Neubar en el comunicado.

Este hallazgo llega el mismo día en el que llegó a Canadá otra parte de los restos del sumergible Titan, recuperados por la compañía canadiense a la que también pertenece el Polar Prince, el barco nodriza del Titan.

Con estos restos, las autoridades canadienses también están adelantando investigaciones para determinar las causad del accidente del sumergible.

Polar Prince fue el encargado de remolcar el sumergible Titan el día 16 con sus cinco ocupantes desde el puerto de San Juan de Terranova hasta el punto en el Atlántico en el que se sumergió, a unos 600 kilómetros al sureste, donde reposan los restos del Titanic.

Según las autoridades estadounidenses, Polar Prince perdió el contacto con Titan el domingo 18 de junio, 105 minutos después de iniciar su inmersión hacia el Titanic.

El accidente del Titan causó la muerte a sus cinco ocupantes: el millonario empresario paquistaní Shahzada Dawood con su hijo Suleman, estudiante de 19 años; el explorador británico Hamish Harding; el explorador francés Paul-Henry Nargeolet y el consejero delegado de la firma OceanGate, Stockton Rush.

Imágenes captadas por la radiotelevisión pública canadiense CBC muestran las grúas del Horizon Arctic descargando a primera hora del miércoles grandes piezas del Titan en el puerto de San Juan de Terranova. El Horizon Arctic, operado por la compañía canadiense a la que también pertenece el Polar Prince, el barco nodriza del Titan, recuperó los restos del fondo del Atlántico con el vehículo operado de forma remota Odysseus.

La empresa dueña del Odysseus, Pelagic Research Services, informó este miércoles en un comunicado de que el equipo ha completado "con éxito" las operaciones en alta mar y que ahora se encuentra llevando a cabo su "proceso de desmovilización" del Horizon Arctic, después de 10 días de trabajo.

Entre las imágenes publicadas por CBC se puede observar intacta la proa del sumergible, una pieza semiesférica gris con un pequeño ojo de buey por el que los ocupantes de la embarcación podían observar el exterior. El ojo de buey parece haber perdido la pieza de material transparente que lo cubría.

