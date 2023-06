Los mercenarios del grupo Wagner se declaran en rebeldía y aseguran que controlan Rostov

El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeni Prigozhin, se declaró este viernes en rebeldía contra la cúpula militar del Ejército ruso y llamó a las fuerzas a sus órdenes a derrocarlas. Mientras la seguridad parece haber sido reforzada en las calles y los centros de poder de Moscú, vídeos aún no verificados han mostrado a Prigozhin en la mañana de este sábado en Rostov, capital del distrito militar sur de Rusia, rodeado de hombres armados y reunido con el viceministro de Defensa y expresidente de Ingushetia Yunus-bek Yevkurov, y el general Vladímir Alexéiev, que previamente le había reclamado en un vídeo que depusiese su actitud. En su primera imntervención tras el motín armado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha calificado de "traidor" a todo aquel que se haya alzado en armas y ha prometido acciones "durísimas" para defender a la patria y llevar "ante la justicia" a los responsables del motín.

La fiscalía de la Federación Rusa ha declarado al conflictivo empresario afín a Putin bajo investigación por un intento de levantamiento armado y los servicios de seguridad, el FSB, han instado a las tropas a no seguir sus "órdenes criminales" y a detener a su comandante. En un mensaje, Wagner ha asegurado este sábado haber derribado un helicóptero ruso que amenazaba a sus columnas.

Yevgeny Prigozhin is in Rostov! He is talking to Deputy Minister of Defense, Colonel General Yunus-Bek Yevkurov in the headquarters of the Russian Southern Military District Source: Telegram / Greyzone #Rostov #Ukraine #coup pic.twitter.com/G08ZFtTC3N

Desde Rostov, Prigozhin ha asegurado que ha tomado el control de todas las instalaciones militares de la ciudad, pero que eso no impedirá que las fuerzas rusas sigan sus operaciones contra las Fuerzas Armadas de Ucrania, en plena ofensiva de estas. El gobernador de Rostov, Vasili Golubev, llamó a la población a "no salir de casa salvo por necesidad". Horas antes, el Ministerio de Defensa ruso dijo en un comunicado que "aprovechando la provocación de Prigozhin para desestabilizar la situación, el régimen de Kiev cerca del frente de Bajmut está concentrando unidades para realizar acciones ofensivas".

Según el líder de Wagner, que ha desencadenado un torrente de mensajes en las últimas horas, ha tomado el control del aeropuerto de Rostov. "Los aviones parten normalmente a las misiones de combate. La aviación médica también sale. No hay ningún problema. Lo único que hacemos es impedir que la aviación de asalto nos bombardee y garantizar que bombardee a los ucranianos".

"Todo el mundo que quiera que se una a nosotros, necesitamos acabar con este desastre", proclamó Prigozhin en uno de sus mensajes, en el que amenazaba con destruir "a cualquiera que se resista" a un movimiento que calificó no como un "golpe de Estado"· sino como una "marcha por la justicia". Aunque añadió que atacaría incluso cualquier puesto de control militar que bloquease su avance.

Según el FSB, las proclamaciones de Prigozhin's son "llamamientos al inicio de un conflicto civil armado en territorio ruso y sus acciones son una puñalada en la espalda de los soldados rusos que luchan contra las profascistas fuerzas ucranianas", al tiempo que instaban a los combatientes a "no cometer errores irreparables, detener cualquier acción de fuerza contra el pueblo ruso, no cumplir las órdenes criminales y traidoras de Prigozhin y tomar medidas para detenerlo".

Pocas horas después del inicio de desafío, Serguéi Surovikin, comandante adjunto del Grupo Conjunto de Tropas en Ucrania y uno de los pocos generales rusos en buenas relaciones con Prigozhin difundió un vídeo en el que reclamaba al grupo Wagner que detuviese las columnas que según él iban a marchar sobre Moscú y regresar a sus posiciones en el frente. "Antes de que sea demasiado tarde, y lo que hay que hacer es obedecer la voluntad y la orden del presidente de Rusia elegido por el pueblo y detener las columnas, devolverlas a sus puntos de despliegue permanente y áreas de concentración, resolver todos los problemas solo por medios pacíficos bajo el liderazgo del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa", sostenía.

El vídeo seguía con la intervención del general Vladímir Alexeiev, precisamente uno de los dos resposables militares que horas después han aparecido conversando con Prigozhin aparentemente esta mañana en los cuarteles rusos de Rostov.

