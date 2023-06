El líder de Wagner lleva su alzamiento contra Putin al corazón de Rusia

Es la guerra dentro de la guerra. El desafío “más importante” al que se ha enfrentado el Estado ruso en los últimos tiempos, tal y como valora el Ministerio de Defensa británico. O una “puñalada en la espalda” de Rusia, en palabras del propio presidente Vladímir Putin. El enconado conflicto entre Yevgueni Prigozhin, líder del grupo de mercenarios Wagner,, y la cúpula del Ejército ruso, ha estallado con toda su crudeza en la noche del viernes al sábado, pasando de las palabras a los hechos. El cabecilla de la controvertida milicia se ha declarado en rebeldía abierta y ha ordenado a sus tropas entrar en territorio de la Federación Rusa desde Ucrania, tomando bajo su control la ciudad de Rostov del Don, en el sur, registrándose ya bombardeos y combates en localidades como Voronezh, con el evidente objetivo de avanzar hasta Moscú y provocar un cambio político en el país. El líder del Kremlin ha roto su silencio a primera hora de la mañana de este sábado en una intervención televisada, calificando de “traidor” a todo aquel que se haya alzado en armas contra su autoridad, prometiendo acciones “durísimas” contra él, aunque eso sí, admitiendo que la situación en el sur de Rusia era “difícil”.

Se trata de un golpe de Estado en toda regla protagonizado por un controvertido y hábil personaje de pasado criminal, cada vez más crecido gracias a sus éxitos en los frentes de batalla de Ucrania y consciente de su influencia y prestigio como comandante militar entre la soldadesca rusa. Todos los comentaristas coinciden en deducir de sus palabras y acciones que ya no se trata solo de un conflicto con el estamento militar, sino que cuestiona incluso al mismísimo presidente de la nación. Estas mismas fuentes consideran que el éxito o fracaso de la asonada que protagoniza dependerá de los apoyos que recabe en localidades de su camino desde el frente ucraniano a Moscú y en las filas de instituciones clave como el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB, autética columna vertebral del país), anunciando algunos incluso el inicio de una guerra civil en la propia Federación Rusa. “Estamos asistiendo al inicio de una guerra civil”, ha proclamado en su cuenta de Twitter Igor Shusko, uno de los blogueros especializados en la guerra de Ucrania más seguidos en las redes sociales. “Se espera que un significativo número de altos mandos del Ejército, soldados regulares y personal del FSB se aliarán con Prigozhin”, ha valorado.

Sobre el terreno, está confirmado ya que Rostov del Don, con 1,1 millones de habitantes, la décima ciudad más poblada de Rusia y considerada algo así como la Nueva Orléans de Rusia, debido a su puerto fluvial y a su clima relativamente beningo, está controlada por hombres de la milicia Wagner llegados la noche anterior desde Ucrania, mientras se difundían por las redes imágenes de los lugareños fotografiándose junto a los milicianos. En Voronezh, más al norte, a poco más de 500 kilómetros de Moscú, los amotinados habían recabado apoyos, logrando hacerse con el control de instalaciones militares, y se estaban registrando combates en los alrededores. Según ha podido comprobar Reuters, helicópteros militares rusos han bombardeado un convoy de los alzados que circulaba por la autovía M4 en las afueras de la población.

Expect a significant number of high-ranking Russian army personnel, regular soldiers, and FSB/GRU security services to side with Prigozhin in his civil war against the Russian Ministry of Defence. Things are going to move fast in the coming hours and days.