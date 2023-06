El grupo Wagner se retira a las puertas de Moscú tras alzarse contra Putin

Una jornada de infarto, durante la cual ha quedado expuesta, con la mayor crudeza desde el inicio de la invasión de Ucrania, la fragilidad del Estado ruso y del actual líder del Kremlin. El enconado conflicto entre Yevgueni Prigozhin, líder del grupo de mercenarios Wagner, y la cúpula del Ejército ruso ha estallado en la noche del viernes al sábado, pasando de las palabras a los hechos, después de que el cabecilla de la controvertida milicia se declarara en rebeldía abierta y ordenara a sus tropas penentrar en territorio de la Federación Rusa desde Ucrania, tomando bajo su control la ciudad de Rostov del Don, en el sur, y avanzando hasta 200 kilómetros de Moscú, sin hallar ninguna resistencia digna de mención. Al caer la noche, y tras alcanzar un pacto con el presidente de Bielorrusia, Aleksándr Lukashenko, el líder mercenario ha ordenado el regreso de sus combatientes a sus bases para evitar un "derramamiento de sangre".

Fue una tentativa de golpe de Estado en toda regla protagonizado por un controvertido y hábil personaje de pasado criminal, cada vez más crecido gracias a sus éxitos en los frentes de batalla de Ucrania y consciente de su influencia y prestigio como comandante militar entre la soldadesca rusa. Durante todo el día, los comentaristas coincidían en deducir, a partir de sus palabras, que ya no se trataba solo de un conflicto con el estamento militar, sino que estaba cuestiona incluso al mismísimo presidente de la nación. “Estamos asistiendo al inicio de una guerra civil”, ha proclamado en su cuenta de Twitter Igor Shusko, uno de los blogueros especializados en la guerra de Ucrania más seguidos en las redes sociales. Los términos del acuerdo conseguido gracias a los buenos oficios del líder bielorruso consiste en que Prigozhin, convertido desde hace meses en una piedra en el zapato del liderazgo militar, se retirará a Bielorrusia, el caso penal abierto por rebelión armada será cerrado y ninguno de los mercenarios que participó en la asonada será juzgado debido a "sus méritos en el frente", según ha asegurado el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.

A primera hora de la mañana, fue confirmado que Rostov del Don, con 1,1 millones de habitantes, la décima ciudad más poblada de Rusia, hub y centro de distribución para el aprovisionamiento de las tropas que combaten en Ucrania, considerada algo así como la Nueva Orléans de Rusia debido a su puerto fluvial y a su clima relativamente beningo, se hallaba bajo el control por hombres de la milicia Wagner llegados la noche anterior desde el vecino país. En Voronezh, más al norte, a poco más de 500 kilómetros de Moscú, los amotinados habían recabado apoyos, logrando hacerse con el control de instalaciones militares, registrandose algunos enfrentamientos en los alrededores. Según pudo comprobar Reuters durante la mañana, helicópteros militares rusos han bombardeado un convoy de los alzados que circulaba por la autovía M4 en las afueras de la población.

Expect a significant number of high-ranking Russian army personnel, regular soldiers, and FSB/GRU security services to side with Prigozhin in his civil war against the Russian Ministry of Defence. Things are going to move fast in the coming hours and days.