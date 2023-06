Así bromeaba el CEO de la empresa del submarino del Titanic sobre la posibilidad de morir en uno de ellos

"Este barco no ha sido probado ni certificado por ningún organismo regulador y podría provocar lesiones físicas, traumas emocionales o la muerte"; estas eran algunas de las advertencias que tuvieron que firmar los cinco integrantes del submarino perdido este domingo tras iniciar su inmersión en el Océano Atlántico, donde también viajaba el CEO de OceanGate, Stockton Rush, que hace no mucho leía estas palabras con una sonrisa en la cara para una entrevista de CBS News.

A raíz del incidente ocurrido este fin de semana que ha movilizado a las autoridades estadounidenses, las redes sociales han empezado a compartir una antigua entrevista de finales de 2022 en la que aparece Stockton Rush bromeando sobre el submarino y enseñando las instalaciones. Un vídeo de apenas unos minutos, donde aparece él junto al periodista enseñándole el interior de la nave y que carece de todo tipo de seriedad.

Y’all please watch this. It’s a CBS story that aired a while back about that submarine that is now missing. The creators of that missing submarine are DEEPLY unserious. pic.twitter.com/B6JriITyZj