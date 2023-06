Un tornado sacude una ciudad en Texas y deja 3 muertos y más de 75 heridos

Al menos tres personas han muerto y más de 75 han resultado heridas este jueves tras el paso de un tornado por la ciudad de Perryton, en el norte del estado estadounidense de Texas. El jefe de Bomberos de Perryton, Paul Dutcher, que ha informado del balance de víctimas confirmadas, ha indicado que hay entre 75 y 100 heridos que han sido trasladados a hospitales.

Los heridos se encuentran con distintos pronósticos, ya que algunas personas tienen cortes y contusiones y otras se encuentran en estado más grave o crítico, según fuentes hospitalarias consultadas por la cadena de televisión NBC.

El gobernador Greg Abbott ha ordenado desplegar recursos estatales de respuesta de emergencias para atender las necesidades urgentes de la población. "El estado de Texas está desplegando rápidamente recursos críticos de respuesta de emergencia para proporcionar todo el apoyo y la asistencia necesarios para proteger a los tejanos y ayudar a los afectados por los tornados en Perryton", reza un comunicado. "Animo a todos los tejanos a prestar atención a las indicaciones de los funcionarios estatales y locales y a tomar todas las precauciones necesarias para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Seguimos listos para proporcionar rápidamente cualquier recurso adicional necesario en el transcurso de este evento de clima severo", ha agregado Abbott.

Situation on the ground in Perryton @amarilloglobe #txwx pic.twitter.com/WkSsCdlVqG