Un choque en Canadá entre un camión y un bus deja al menos 15 muertos y 10 heridos

Al menos 15 personas han fallecido y otras 10 han resultado heridas tras el choque entre un camión semirremolque y un autobús en la ciudad canadiense de Carberry, al suroeste de Manitoba.

El accidente ha tenido lugar a las a las 11:40 de este jueves, según ha informado la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), que ha asegurado que Major Crime Services está investigando lo ocurrido.

"El semirremolque se dirigía a EB en -la carretera- MBHwy1 y el autobús, que transportaba a personas mayores de Dauphin, se dirigía a SB en MBHwy5. El autobús ya había cruzado los carriles WB de la autopista 1 y estaba cruzando los carriles EB cuando fue golpeado por el camión", ha explicado la Policía Montada de Manitoba en su cuenta de Twitter. La Policía ha habilitado un centro de apoyo familiar en el sótano de una Iglesia en Dauphin.

At 11:40am today, #rcmpmb responded to a mass casualty collision between a semi-trailer & bus. At this time, there are 15 fatalities & 10 people taken to hospital with various injuries. Major Crime Services is investigating & on scene.