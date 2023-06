Zelenski visita Jersón para coordinar las labores de rescate

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó este jueves a la provincia de Jersón del sur de Ucrania para coordinar junto a las autoridades de la zona las operaciones de emergencia ante la catástrofe provocada por la destrucción de la presa de Kajovka, que Kiev atribuye al ejército ruso.

"En Jersón he visitado los puntos de paso por los que la gente está siendo evacuada de las zonas inundadas", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram, donde también publicó un vídeo de su reunión con las autoridades locales. "Nuestra tarea es salvar vidas y ayuda al mayor número de gente posible. He dado las gracias a los equipos de rescate y a los voluntarios. Gracias a todos los que participan en estas tareas", agregó el jefe del Estado ucraniano.

Imágenes publicadas en redes sociales muestran a Zelenski llegando a una de las zonas siniestradas acompañado de su escolta militar. En su canal de Telegram, el presidente ha publicado otro vídeo, en el que se le ve escuchando a los responsables del dispositivo de salvamento en una de las localidades de Jersón anegadas por el agua desbordada de la presa.

Kherson region.

From the Government and the State Emergency Service to the regional authorities and local communities, everyone is involved to the maximum extent possible to save and protect as many people as possible.

And I thank everyone who saves and helps! Let's take care of… pic.twitter.com/TwK0uI14nm