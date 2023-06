Las lluvias dejan un muerto en Japón y obligan a mantener la alerta

La zona este de Japón continuaba hoy en alerta por las fuertes lluvias de estos días en el territorio, que han causado al menos un muerto y llevaron a las autoridades a recomendar la evacuación de hasta más de un millón de personas.

Las autoridades meteorológicas japonesas han advertido de que los aguaceros, que han dejado precipitaciones récord en varias zonas del país, continuarán durante el fin de semana y mantenían en la mañana de este sábado una alerta significativa en las prefecturas de Tokio, Kanagawa, Shizuoka, Chiba, Ibaraki y el sudeste de Saitama. Estas precipitaciones están causadas por la confluencia de varios fenómenos, entre ellos la tormenta tropical Mawar, derivada del segundo tifón de esta temporada en el Pacífico.

La tormenta se encontraba a las 9:45 hora local (00:45 GMT) en aguas del océano Pacífico, a unos 200 kilómetros al sudoeste de la isla volcánica japonesa de Aogashima, y se desplazaba a 50 kilómetros por hora en dirección este-noreste.

Al menos una persona ha muerto por el temporal, un varón sexagenario encontrado en su vehículo inundado hasta el techo en una zona de cultivo en la ciudad de Toyohashi (prefectura de Aichi, centro), según detalles publicados por la cadena pública NHK. Las precipitaciones han alcanzado un volumen récord en dicha localidad, 419 milímetros en 24 horas, según las cifras de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

En la ciudad de Kimino, en la prefectura de Wakayama (centro), hay dos desaparecidos, un hombre y una mujer cuyos coches fueron arrastrados ayer por la corriente de ríos crecidos. Las autoridades locales continuaban hoy buscando los vehículos. Hasta el momento se han contabilizado una decena de heridos, la mayoría leves, al ser derribados por los fuertes vientos.

As a severe tropical storm nears Japan, torrential rain is pummelling the country.https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/mTbDDcy4uW