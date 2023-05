Un detenido por estrellar su coche en Downing Street

Un hombre ha sido detenido este jueves por la policía por "daños criminales" y "conducción peligrosa" tras colisionar el coche que conducía contra la verja que cierra el acceso a Downing Street, la residencia y oficina del primer ministro británico en Londres.

Según un comunicado de la Policía Metropolitana de Londres (Met), el vehículo chocó, sin provocar heridos, sobre las 16.20 hora local (15.20 GMT) contra la valla de Downing Street, la calle donde se ubican las residencias del primer ministro y el ministro de Economía, en los números 10 y 11, entre otros edificios gubernamentales.

La cadena BBC ha difundido imágenes del coche, un utilitario blanco, en el momento en que cruza la calle en dirección a Downing Street circulando a poca velocidad, que todavía se reduce más antes de impactar contra la verja.

A car has rammed into the gates at Downing Street pic.twitter.com/2EBc6r8bOC