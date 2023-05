Rusia acusa a EEUU de estar detrás del ataque al Kremlin: "Washington decide y Kiev ejecuta"

"Sabemos muy bien que las decisiones sobre este tipo de acciones, sobre este tipo de atentados terroristas, no se toman en Kiev. Se toman en Washington. Y Kiev ya está haciendo lo que le dicen que haga", aseguró este jueves el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov. Él mismo aseguró que "a menudo ni siquiera los propios objetivos los determina Kiev, sino que se determinan en Washington y luego se comunican a Kiev para que Kiev los ejecute".El ataque de la pasada madrugada del miércoles, del que Rusia culpa a Ucrania bajo órdenes estadounidenses ha provocado que Moscú ya haya advertido que "puede responder con represalias".

En dicho ataque no hubo daños humanos y hubo daños materiales mínimos, la estructura de los edificios del Kremlin no ha resultado afectada. El presidente ruso Vladímir Putin no se encontraba en las cercanías y mantiene que seguirá su agenda con total normalidad.

Por su parte, el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad Dmitri Medvedev fue más allá y afirmó sin tapujos que hay que "eliminar físicamente a (Volodímir) Zelenski y a su pandilla". Es la primera vez que un miembro destacado del oficialismo ruso pide algo así, previamente si había pedido derrocarlo y apartarlo del poder. Kiev ha negado cualquier implicación en dicho ataque y ha insistido que su objetivo es llevar a Putin a la Corte Penal Internacional, no asesinarle.

This electronic billboard in Saint Petersburg has a never-ending stream of different graphics promoting signing up for the army pic.twitter.com/IRmbzw4fNd