Putin considera que el conflicto en Ucrania puede alargarse pero descarta otra movilización

El presidente ruso, Vladímir Putin, consideró este miércoles que la denominada "operación militar especial" contra Ucrania podría alargarse en el tiempo, pero descartó una nueva campaña de movilización de reservistas. "Por supuesto, esto puede ser un proceso prolongado", afirmó Putin en una videoconferencia con miembros del Consejo de los Derechos Humanos de Rusia, cuyos miembros son afines al oficialismo ruso y recibieron instrucciones directas del Kremlin de "no molestar" a Putin con preguntas sobre el conflicto rusoucraniano.

Una de las preguntas clave fue la que hizo Tatiana Merzlyakova, comisaria de derechos humanos de la región de Sverdlovsk. "¿Habrá otra ola de movilización? Para qué nos tenemos que preparar?", preguntó concretamente al mandatario ruso. Él respondió que por el momento "no será necesario".

El pasado 8 de marzo, día de la mujer, el mismo Putin prometió a las mujeres rusas que no se movilizaría a sus hermanos, maridos o hijos. Sin embargo, cuando anunció que el Ejército necesitaba a sus reservistas en septiembre, aseguró que se "vio obligado". Sobre estos mismos soldados llamados en la movilización parcial de los meses de septiembre y octubre, apuntó que de "los 300.000, 150.000 están en la zona de operación". De los que están en el frente, dijo que la mitad están en "unidades de combate" y el resto en "segunda y tercera línea, cumpliendo tareas defensivas".

Este mismo miércoles el gobernador de la región de Kursk, Roman Starovoit, anunció la instalación de barreras antitanques en la misma región.

Putin recordó durante la videoconferencia que la amenaza nuclear "está creciendo". "No nos hemos vuelto locos, somos conscientes de lo que son las armas atómicas", dijo, y añadió que "Rusia no atacará (con armas nucleares) en primer lugar bajo ninguna circunstancia".

También apuntó que "los resultados de la operación militar especial (como el Kremlin llama a la ofensiva) pueden manifestarse después de un largo tiempo".

Añadió que durante la misma "se ganaron nuevos territorios", refiriéndose a los territorios anexionados del sur y este de Ucrania. Asimismo, aseveró que es una cuestión importante controlar el mar de Azov, que según él se ha convertido "en un mar interior ruso".

