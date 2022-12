La nueva Inglaterra es menos blanca y más descreída

El perfil de los británicos está cambiando de manera lenta pero imparable. Los habitantes de raza blanca son ya minoría en ciudades como Leicester, Birmingham o Luton, según acaba de revelar el último censo 2021 de Inglaterra y Gales, que se elabora cada diez años y en el que han participado 24 millones de hogares. La población multiétnica también supera a la blanca en otra decena de lugares. La migración neta, por otra parte, ha aumentado más de lo que se había estimado. Una de cada seis personas que vive actualmente en Inglaterra y Gales ha nacido fuera del Reino Unido. Y si eran 2,5 millones en el 2011 ahora son 10 millones. Los datos muestran. sin embargo. que hay menos ciudadanos de la Unión Europea, debido casi con seguridad a los efectos de la pandemia y del brexit.

Otra gran novedad que arrojan las estadísticas oficiales tiene que ver con la religión. La Iglesia Anglicana es el credo oficial en el país y su máximo representante es el rey, Carlos III. Sin embargo, y por primera vez, menos de la mitad de ingleses y galeses se describen como ‘cristianos’. Sólo el 46,2%, frente al 59,3% en el censo del 2011. "Atrás han quedado los tiempos en que mucha gente casi automáticamente se identificaba como cristiana", constata el Arzobispo de York, Stephen Cottrell.

Por el contrario, han aumentado llamativamente, del 25% al 37,2%, los que afirman no tener religión alguna, aunque no se trata de un grupo uniforme. "Unos puede ser ateos, muchos pueden ser agnósticos y otros pueden ser (gente) espiritual, realizando cometidos espirituales", explica la profesora del King’s College en Londres, Linda Ticking. Quienes se dicen musulmanes han aumentado de un 4,9% al 6,5%.

El agitador de extrema derecha, Nigel Farage, no ha perdido un minuto para hacer su propia interpretación de los datos, que califica de "escandalosos". "Está teniendo lugar un cambio demográfico masivo en nuestro país", señala en un mensaje a través de Twitter. "Hay un cambio masivo en la identidad debido a la migración". Farage miente cuando afirma en un vídeo que los blancos son minoría en Londres (54%) y en Manchester (57%).

También fabula al afirmar que el servicio de estadísticas tratará de "esconder las verdaderas cifras", al no preguntar en el futuro, "por la nacionalidad o el lugar de nacimiento de los que tomen parte en el censo". Ante la pérdida de terreno de los ingleses blancos, el exministro conservador Sajid Javid, británico de origen paquistaní, responde con un “¿Y qué?” a Farage.

According to the ONS figures, London, Manchester and Birmingham are now all minority white cities. pic.twitter.com/yMoSsq4hld