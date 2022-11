Los aprietos de la creciente comunidad cubana en Rusia: salarios de miseria y noches durmiendo al raso

"El Gobierno cubano podría haberle pedido al ruso cuando comenzó la pandemia que nos diera un estatus legal a los cubanos que nos permitiera trabajar y ganarnos un salario digno para poder pagarnos nuestro pasaje", explica Marta, una cubana residente en Moscú. Ella llegó en 2019, año en el que entraron en Rusia cerca de 28.000 cubanos con visado de turista.

Marta ha vivido en este país tanto la pandemia como el estallido del conflicto rusoucraniano. Asevera que encontrar trabajo para ella siempre ha sido difícil debido a su estado irregular en el país y desea volver a su tierra. Lidia, también cubana, comparte su opinión y añade que "los cubanos deberían cobrar por lo que realmente trabajan en Rusia". Ambas prefirieron no dar su nombre real por privacidad.

"Los cubanos, dentro de Rusia, somos un negocio", afirma con rotundidad Marta. "Un negocio que da mucho dinero, porque no tenemos estatus legal, las compañías no nos contratan, nos ponen a trabajar por un salario muy, muy por debajo de lo que se paga", explica. Aunque Rusia ha facilitado la adhesión de aquellos extranjeros que deseen a participar en la ofensiva en Ucrania del lado ruso como voluntarios, no hay constancia que haya cubanos en el frente, a pesar de los altos salarios -en comparación con los que reciben habitualmente los irregulares- que se ofrecen.

Anna Voronkova, voluntaria que ayuda a la comunidad cubana en el país, lamenta que "muchos cubanos a día de hoy quieren regresar pero no pueden porque el billete de avión es muy caro". También apunta que la situación de muchos de ellos fue muy difícil durante la pandemia, cuando apenas había trabajo.

La misma Marta apunta que llegó a vivir en la calle en esa época, con lo duro que eso puede ser en pleno invierno moscovita, cuando las temperaturas pueden estar bajo cero durante varios meses consecutivos. Lidia apunta que el Gobierno cubano no ha ofrecido apoyo a los isleños que viven en Rusia, "ni siquiera ha puesto aviones para que podamos regresar". "Los pasajes ahora pueden salir por casi 6.000 euros, mientras que nosotros cobramos de media unos 300, de los cuáles una parte importante se van para el alquiler, la comida y otros gastos de la vida diaria", desglosa.

El crecimiento de la comunidad cubana

A lo largo de los dos años de Marta en Rusia muchos cubanos han ido llegando al país euroasiático. Casi todos van a Moscú esperando "hacer trampolín" a otro país europeo, preferentemente España e Italia. Para ello "la mayoría vende todo lo que tiene en Cuba, incluso el coche", añade. Algunos de ellos lo consiguen a través de Serbia, Finlandia o Bielorrusia, aunque no todos lo tienen éxito. "En mi caso, lo intenté por Bielorrusia, pero no pude hacerlo", asevera.

La difícil situación económica de la isla, empeorada por el impacto de la pandemia del covid-19, ha provocado un aumento de ciudadanos cubanos que intentan buscar una vida mejor lejos del Caribe.

Sin embargo, esto no ha llevado a una mayor cohesión de la comunidad cubana, más bien al contrario. "A finales de 2020 y principios de 2021 hubo un boom de cubanos en Rusia", apunta Marta. A partir de ese momento, se empezaron a ver "engaños y estafas de todo tipo, se timaba con billetes de avión, con alquileres, con el trabajo...". En algunas ocasiones cumplió con sus obligaciones laborales para a final de mes no recibir lo acordado.

Precisamente este martes, el presidente cubano Miguel Mario Díaz-Canel se encontró con algunos de los cubanos que residen en el país euroasiático, con los que comentó algunos de los temas que preocupan a los ciudadanos de este país.

Sin embargo, el principal objetivo de esta visita oficial cubana era garantizar el suministro de trigo, fertilizantes e hidrocarburos para Cuba, que se encuentra en una situación muy delicada. Actualmente los apagones en el país caribeño son habituales por los fallos de las centrales eléctricas del país, pueden llegar a durar hasta días. Lidia señala que a pesar de estas dificultades, tanto los cubanos en el extranjero como los que se quedaron "hacen memes sobre lo que pasa en la isla". "No perdemos el humor".

