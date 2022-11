Muere el diplomático Francesc Vendrell, exrepresentante de la ONU en Afganistán

El diplomático Francesc Vendrell, que durante décadas ostentó altos cargos de la ONU y encabezó la misión especial de esta organización en Afganistán, ha fallecido este domingo a los 82 años.

"Estoy profundamente triste por la muerte de Francesc Vendrell. Un amigo personal y de Afganistán, y un campeón de los derechos humanos, sirviendo tanto a la ONU como a la UE", ha destacado este domingo en Twitter el relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett.

El exsecretario general del Diplocat y presidente de la organización europeista Horitzó Europa, Albert Royo, ha destacado en la misma red social que fue un "catalán universal" que desarrolló diversas funciones de alto nivel en la ONU y la UE.

Nacido en Barcelona en 1940, Vendrell se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona, estudió en el King's College de Londres y se graduó en Historia Moderna en la Universidad de Cambridge.

En 1968 ingresó en el cuerpo diplomático de la ONU, donde fue representante personal del secretario general de las Naciones Unidas en los procesos de paz de El Salvador y Nicaragua (1989-1991), Guatemala (1990-1992) y Timor Oriental (1999).

