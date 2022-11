Los primeros signos del Israel más derechista obstaculizan la formación de gobierno

Drama en el paraíso de Netanyahu. Envalentonados por una victoria histórica, los partidos de extrema derecha ponen trabas y exigencias a la formación de gobierno en Israel. El ganador de las elecciones y líder del Likud, Binyamín Netanyahu, se enfrenta a las peticiones inasumibles de sus aliados ultraderechistas desde que le encargaron la tarea de formar gobierno el pasado 20 de noviembre. Mientras, en las calles, aumentan los ataques de los colonos sobre la población palestina en los territorios ocupados, auspiciados por el discurso beligerante que ha aupado a sus representantes al poder.

"Israel necesita un gobierno de derechas ahora", decía el diputado del Likud, Yoav Kisch, horas después del doble atentado en Jerusalén de este miércoles que provocó una víctima mortal. "La situación de seguridad lo requiere", añadía. El pasado 1 de noviembre ocurrió lo inimaginable. Después de cinco elecciones que habían lanzado al país a la inestabilidad política, Binyamín Netanyahu, el artífice de este ciclo electoral sin fin, conseguía una mayoría para formar gobierno. Tres años y medio después, volvía el rey Bibi de la mano de partidos abiertamente homófobos y racistas.

In different areas of the West Bank Israeli settlers have launched group attacks against Palestinians. It’s not enough they keep stealing lands. A press car was hurled with stones earlier near route to Nablus. 3 Palestinians killed in last 24 hours, more than 200 this year alone. pic.twitter.com/hW6qylWtjJ