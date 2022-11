La retirada de Jersón evidencia el nulo margen de los periodistas en Rusia

"Si esperan conocer mi opinión, no voy a exponerla. Pero os explicaré el porqué". Así empezaba a hablar el presentador Andrei Norkin el pasado 10 de noviembre en el canal privado NTV para comentar la retirada de las tropas rusas de Jersón, territorio reconocido como ruso por Moscú, pero considerado ucraniano por la comunidad internacional. "Si apoyo la decisión de retirarse (...) estoy apoyando públicamente una violación de la integridad territorial rusa", continuaba. Y si se posiciona en contra de la decisión del Ministerio de Defensa de abandonar Jersón, entonces estaba "desacreditando públicamente a las Fuerzas Armadas Rusas", añadía. Norkin concluyó esta intervención recordando que ambas condenas pueden suponer multas y años de cárcel y afirmando que no quiere ir a prisión.

Russian TV host Andrei Norkin's realisation that his country lacks freedom of speech:



If I back the decision to withdraw from Kherson, I'm going to jail for questioning Russia's territorial integrity



And if I oppose it, I'm going to jail for discrediting the armed forces pic.twitter.com/KRj0RsI00i