Zelenski marca distancias con la OTAN y niega que un misil ucraniano causase la explosión en Polonia

"No tengo ninguna duda de que no fue nuestro misil", asegura el presidente ucraniano tras la investigación preliminar de Polonia y la Alianza Atlántica que señala lo contrario

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski / Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este miércoles que no tiene "ninguna duda" de que la explosión que mató a dos personas en una zona de Polonia cercana a la frontera no fue causada por un misil ucraniano, a pesar de que sus socios internacionales descartan que proceda de Rusia y ven "probable" que haya sido provocado por sus defensas aéreas.

"No tengo ninguna duda de que no fue nuestro misil", ha porfiado un Zelenski quien dice también no poner en cuestión alguna los informes de su personal militar. "No tiene sentido desconfiar. Pasé la guerra junto a ellos", ha zanjado.

En ese sentido, Zelenski ha subrayado que la investigación sobre lo ocurrido no ha acabado y ha pedido a Polonia que permita a los representantes ucranianos acudir al lugar de los hechos para llevar a cabo sus propias pesquisas. "¿No podemos presentar las conclusiones finales? Creo que es justo", ha valorado.

Las palabras de Zelenski contrastan con las de sus socios internacionales, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha considerado "improbable" que el misil caído en esta localidad fronteriza viniera desde Rusia, país, que por otra parte, ha calificado las acusaciones de "provocación".

La muerte de dos ciudadanos en Prezewodów, localidad polaca a escasos kilómetros de la frontera con Ucrania, en una explosión tras el impacto de un misil este martes hizo saltar todas las alarmas en los países europeos y en la OTAN. Menos de veinticuatro horas después, la investigación preliminar del suceso descarta que el misil fuera lanzado de forma deliberada por Rusia y apunta a que habría sido disparado por las defensas aéreas ucranianas para repeler la oleada de ataques registrada este martes en todo el país, algo que ahora ha negado el presidente ucraniano.

El propio presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha asegurado ante los medios que "es probable" que el misil que impactó en su territorio, con dos víctimas, "fuera lanzado por Ucrania".

“Nuestro análisis preliminar sugiere que el incidente fue probablemente causado por un misil de defensa aérea ucraniano disparado para defender el territorio ucraniano contra los ataques de misiles de crucero rusos”, ha explicado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras la reunión de urgencia celebrada este miércoles -a nivel de embajadores- por el consejo atlántico. Aunque la investigación está todavía en marcha y hay que esperar el resultado, el máximo responsable de la organización aliada ha avanzado que no hay “ningún indicio” de que el incidente haya sido resultado de un ataque deliberado de Moscú ni tampoco tienen indicios de que “Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN”.

