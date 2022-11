¿Qué pasó con Kirill Stremousov? El breve mandato y la misteriosa muerte del líder prorruso de Jersón

Una de las últimas apariciones públicas de Kirill Stremousov, el gobernador impuesto por Moscú en la región ucraniana de Jersón, fue un vídeo publicado en su canal de Telegram en el que parodiaba un poema del escritor ucraniano Boris Jersonsky. Enumeraba diferentes partes del mundo que, supuestamente, Rusia iba a conquistar. “Donde pueda llegar un tanque ruso, ahí está mi querida patria”, decía uno de los versos. También hablaba de las pagodas “de China y de Corea”, de Washington, Bucarest, Varsovia o el Amazonas, entre otros lugares del mundo. Jersonsky, originalmente, se mofaba del imperialismo ruso, mientras que Stremousov en el pie del vídeo aseguraba que esta era la realidad "de la galaxia de Andrómeda".

This poetry performance by Russian-installed Kherson official Kirill Stremousov is truly one of the most bizarre things I have ever seen pic.twitter.com/C1Hh1fDTeq