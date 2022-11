Herido el ex primer ministro de Pakistán, Imran Jan, tras ser tiroteado durante una protesta

El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan ha resultado herido de bala este jueves después de que un hombre abriera fuego durante una manifestación convocada por su partido, Pakistán Tehrik-e-Insaf (PTI) contra el Gobierno, en medio de su pulso con las nuevas autoridades tras su cese en una moción de censura en abril.

Farruj Habib, un alto cargo del PTI, ha señalado en su cuenta en la red social Twitter que Jan ha resultado herido por los disparos en el área de Wazirabad, mientras que el diario 'Dawn' ha apuntado que entre los heridos figura también Faisal Yaved, otro alto cargo de la formación.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión paquistaní Geo TV, el líder del PTI ha sufrido heridas en una pierna y ha sido trasladado a un hospital, sin que por el momento haya más detalles acerca de su estado. La Policía ha señalado que el atacante ha sido detenido.

