El magnate Oleg Tinkov renuncia a la ciudadanía rusa: "Es una vergüenza tener este pasaporte"

El magnate Oleg Tinkov, que perdió su banco digital Tinkoff por haber criticado a Rusia por la guerra en Ucrania y que se despidió recientemente de Rusia, también ha renunciado a la ciudadanía rusa, según informó este lunes el empresario.

"He tomado la decisión de renunciar a la ciudadanía rusa. No puedo ni quiero que se me asocie con un país fascista que comenzó una guerra con su vecino pacífico y asesina a diario a gente inocente", escribió en su cuenta de Telegram.

"Para mí es una vergüenza seguir teniendo este pasaporte. Espero que más empresarios conocidos sigan mi ejemplo, de manera que se debilite el régimen de Putin y su economía y finalmente resulte derrotado", añadió el oligarca.

El empresario se despidió en mayo de Rusia tras criticar la "deshumanización" del régimen del presidente ruso, Vladímir Putin, y afirmar que "Ucrania ganará porque el bien siempre vence al mal".

Tinkov vendió el 35% que tenía en el capital social del banco Tinkoff, el segundo privado más grande de Rusia en términos de clientes minoristas activos (unos 20 millones, según la entidad), a Interros, propiedad del magnate ruso del metal Vladímir Potanin.

El propio oligarca, de 54 años, aseguró al diario 'The New York Times' que fue una "venta desesperada, una venta forzosa" promovida por el Kremlin.

De acuerdo con el empresario, vendió el paquete accionarial al 3% del valor que él cree que valía su porcentaje en Tinkoff.

El multimillonario, cuya fortuna fue valorada por la revista 'Forbes' en unos 9.400 millones de dólares, explicó además que había recibido amenazas pese a padecer leucemia.

El empresario anuncia la renuncia a la ciudadanía rusa el mismo día en que se conoció que el multimillonario Nikolai Storonsky, cofundador del banco digital Revolut, con una fortuna estimada en 7.300 millones de dólares, había renunciado también a su ciudadanía rusa, según la versión rusa de la revista "Forbes".

"Nick es ciudadano británico", dijo un representante de la compañía. La fuente agregó el multimillonario, número 16 en la lista de 'Forbes Rusia', dio el paso a comienzos del año.

Después del inicio de la "operación militar especial" rusa contra Ucrania, Revolut cerró sus oficinas en Rusia y ofreció reubicar a sus empleados. El cofundador de Revolut era el cuarto multimillonario ruso que renunció a su ciudadanía este año, a los que ahora se suma Tinkov.

