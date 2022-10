"Brasil ha decidido apostar por el progreso", señala Pedro Sánchez sobre la victoria de Lula

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha felicitado a través de la red social Twitter a Luiz Inácio Lula da Silva, que ha ganado este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil.

"Enhorabuena, @LulaOficial, por tu victoria en estas elecciones en las que Brasil ha decidido apostar por el progreso y la esperanza", refiere Sánchez en su tuit.

"Trabajemos juntos por la justicia social, la igualdad y contra el cambio climático. Tus éxitos serán los del pueblo brasileño. ¡Parabéns, Lula!", añade el presidente del Gobierno.

El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil con un 50,84 % de los votos, frente al 49,16 % que obtuvo el actual gobernante, Jair Bolsonaro, con el 99,10 % de las urnas escrutadas.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que ya gobernó entre 2003 y 2010, volverá a ocupar la Presidencia de un Brasil extremadamente dividido a partir del 1 de enero de 2023 y por los cuatro años siguientes.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, felicitó al líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta de las presidenciales este domingo en Brasil y destacó el desarrollo de la jornada electoral.

"Felicitaciones Lula por su elección", señaló el alto funcionario europeo en un mensaje publicado en Twitter.

Brazilian citizens went to the polls to elect their new president in a peaceful and well-organised election



Parabéns @LulaOficial on your election!



I look forward to working together & advancing EU-Brazil relations with your government, and with new Congress & State authorities https://t.co/JgSthRYGT9