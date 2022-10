Stéphane Vojetta: “Dije a París que había que ofrecer algo a España a cambio del Midcat”

Entrevista con el diputado de la Asamblea francesa por la circunscripción de España

“La situación política en Francia es muy inestable” y puede haber nuevas elecciones si la oposición gana una moción de censura.

“Manuel Valls intentó desplazarme tirando de prestigio e influencia en París”

Stéphane Vojetta, diputado de los franceses en España / Stéphane Vojetta

Stéphane Vojetta (Nancy, Francia, 1974) es el representante en la Asamblea Nacional de los franceses que viven en España, cerca de 300.000. Para mantenerse el cargo, en el que lleva un año, tuvo que plantarse ante su propio partido. Emmanuel Macron había escogido a otro político más conocido, Manuel Valls, como candidato por Renacimiento. Le hicieron una jugarreta, dice (él emplea otra palabra mucho más cruda). Y se hizo "un Pedro Sánchez": cogió su coche y se fue a recorrer España para ganarse la confianza de los franceses que viven aquí. Considera que las desavenencias por el gasoducto Midcat (finalmente descartado por otro proyecto a futuro entre Barcelona y Marsella) ha sido la peor crisis reciente entre España y Francia, y apunta a cierta insensibilidad por parte de París.

Pregunta: ¿Cómo ha vivido el lío diplomático con el Midcat? Respuesta: En París solo repetían que el Midcat no tiene sentido ni es coherente con la estrategia de descarbonización de la economía francesa. Yo les dije que esa respuesta se quedaba corta y había que ofrecer algo a cambio, porque en España la tensión estaba subiendo hasta un desencuentro como pocos en la relación reciente entre ambos países. A la ministra de Energía y Transición Energética le dije: mira, tenemos un problema, hay que explicar la mejor decisión a España, entre otras cosas porque el informe de hace cinco años que no lo consideraba viable (yo había hablado con los técnicos) se basaba en unas hipótesis que ya no rigen. Entonces, la situación máxima de estrés que se analizaba suponía cortes de seis meses de suministro de gas ruso. Ahora ya no es un escenario hipotético, sino lo que estamos viviendo. Sugerí darle la vuelta, hacer un nuevo estudio técnico con España, un país que, en 10 o 15 años, y gracias a la energía fotovoltaica, podrá producir mucho hidrógeno verde. No soy la única persona que ha influido en esto, pero le insistí mucho a la ministra de Transición Energética y a otros ministros.

P: La semana pasada, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y Antón Costas decidieron aparcar el Midcat y sacar adelante un gasoducto Barcelona Marsella. Lo detalles se decidirán el 7 y 8 de diciembre en Alicante. R: Sí, se decidirá cómo lo financiamos, si es factible tirar un gasoductos en el mar Mediterráneo, que es muy profundo. Yo ahora Intentaré aportar mi conocimiento del tema antes de esa reunión de diciembre y dar el punto de vista de los franceses involucrados en el desarrollo del hidrógeno verde en España. Y pedir que, se decida lo que se decida, se haga con buenas formas y llevando de la mano a España.

P: Esta solución, ¿satisface a Alemania?R: El Midcat no resolvía sus problemas, íbamos a tardar cuatro o cinco años y por entonces tendremos otros problemas, no los actuales.

P: Pero eso pasa también con el BarMar… R: Pero es hidrógeno verde. España no va a estar en posición de exportar hidrógeno verde antes de 2035.

P: O sea, hemos cambiado un proyecto que podría estar en dos años por uno que podría estar en 12… R: España y Portugal necesitaban una señal de Francia de que estábamos dispuestos a abrir esa puerta y empezar a trabajar en serio sobre una interconexión de hidrógeno verde.

P: Usted representa en París los intereses de los franceses en España, ¿qué le decían? R: Muchos están involucrados en el sector energético español, en particular en el hidrógeno verde. Fueron ellos los primeros que me llamaron la atención sobre la equivocación estratégica de Francia de no dar más apoyo y más cariño a España en este asunto.

Comunidad francesa en España

P: ¿Cuántos franceses hay en España? R: Oficialmente, unos 100.000. Pero no registrados hay hasta el triple. Tenemos muchos jubilados que pasan parte del año en España o estudiantes que vienen a pasar unos años, pero no se dan de alta en los consulados.

P: Lo que Mallorca es a británicos y alemanes, ¿qué sería para los franceses? R: Nuestra “capital” en España es Barcelona, con hasta 85.000 franceses.

P: Usted lleva como diputado de Francia en la circunscripción de España (Portugal, Andorra y Malta) un año. Para mantenerse tuvo que desplazar a Manuel Valls [ex primer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona]... R: Bueno, no, no. Yo era diputado. Llegaron las elecciones. Mi candidatura era la natural. Fue él el que intentó desplazarme, tirando de prestigio e influencia en París. Consiguió la investidura de partido. Yo me negué, y me expulsaron. Fui a las elecciones y gané. Eliminé a Manuel Valls en la primera ronda, con 25% frente a 15%.

P: ¿Qué hace Valls ahora? R: Nadie lo sabe. Esto fue hace cuatro meses, se habrá tomado un descanso, pero yo creo que tiene vocación de seguir en política, aunque el tema de las elecciones es más complicado para él, como se ha demostrado.

P: Para ganar hizo un poco como Pedro Sánchez, coger el coche y recorrer España…R: Sí, hice 6.000 kilómetros. Yo llevo aquí 18 años, pero trabajando mucho (en banca de inversión, luego como empresario), con hijos pequeños… Siempre había querido ir a recorrer la península. Dije: ahora o nunca. Uní lo útil con lo agradable, como decimos en Francia.

P: ¿Haciendo qué? R: Tenemos, como cargos electos de los franceses en el extranjero, tenemos acceso a todas las direcciones de correo electrónico. Cuando sabía dónde iba a estar, fijaba reuniones y les mandaba una cita para decirles lo que pretendía hacer. Lo repetí 60 veces, en terrazas, restaurantes, playas, hasta chiringuitos. Algunas veces iban sesenta personas, como en Madrid, en otros sólo aparecían dos o tres, como en Gijón.

P: ¿Por qué hay un diputado francés en España? R: Es una invención reciente, de 2012. Hasta entonces no había ningún diputado que representase a los franceses en el extranjero. Hay 11 en total: uno para los franceses en latinoamérica, otro para América del Norte y del Oeste, Europa del Norte, etc… Nuestro papel es representarlos y defender sus intereses en la Asamblea Nacional.

P: ¿Qué es lo que más les preocupa en los temas del día a día? R: En lo prosaico, el vínculo administrativo con Francia. Un francés que vive en Menorca o Fuerteventura tiene que ir a los consulados de Madrid o en Barcelona para renovar documentos. Yo quiero digitalizar todo eso, porque no tiene sentido, en términos de tiempo y ecológicos.

P: ¿Y en los temas políticos? R: La semana pasada, por ejemplo, estuve luchando contra los prejuicios de muchos diputados de Francia de que los que se vienen a vivir a España lo hacen para librarse de los impuestos. Que los franceses en el extranjero son exiliados fiscales. Algunos habrá, 500 o 1.000, en Panamá o Suiza. Pero somos tres millones de franceses desplazados. En España se pagan más impuestos que en Francia. Aquí, por ejemplo, hay impuesto de patrimonio en muchas Comunidades Autónomas donde residen: Cataluña, Baleares… Ese no existe en Francia. Tuve que subir el tono en la Asamblea.

Inestabilidad política

P: Ahora mismo no tiene partido…R: Sí, yo siempre he dicho que soy de Macron y que su Gobierno es mi proyecto político, y eso no va a cambiar porque me hayan hecho esta jugarreta. Sigo sin partido pero, a nivel parlamentario, estoy en el grupo de la mayoría presidencial, con el partido de Macron, Renaissance; el de Eduard Philippe, Horizons; el de François Bayrou, MoDem.

P: La situación política en Francia parece bastante inestable… R: Es muy inestable, mucho más que antes de las elecciones. Hemos llegado a una situación donde no hay mayoría absoluta en el Congreso para respaldar las decisiones del Gobierno, con lo que cada votación es una lucha. Hay mucho debate. Hay partidos de la oposición de extrema izquierda y extrema derecha que no tienen ninguna intención de negociar para llegar a un acuerdo. Menos mal que la Constitución nos da una herramienta, el artículo 49.3, que nos permite desbloquear leyes y ha permitido aprobar unos presupuestos.

P: Pero ese artículo, ¿no anula un poco la vida parlamentaria en Francia?R: Sí, pero los partidos de oposición tienen dos alternativas: o participar en las enmiendas y al final votarlo; o hacer lo que han hecho: hacer propuestas alternativas y enmiendas, pero luego votar en contra, pase lo que pase. Que sepan que el Gobierno tiene la capacidad de, tres veces al año, de forzar la aprobación. Ahora hay un bloqueo, veremos cómo evoluciona. Pero sí, es inestable y cabe la posibilidad de que, algún día, funcione una moción de censura contra el Gobierno. En cuyo caso, ya ha dicho Macron, disolvería la Asamblea Nacional y volveríamos a elecciones.

