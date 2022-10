Yuri Felshtinsky, experto en el servicio secreto ruso: "Hay muchas similitudes entre Hitler y Putin"

Yuri Felshtinsky, experto en el servicio secreto ruso.

Yuri Felshtinsky, historiador rusoestadounidense y experto en la evolución del servicio secreto ruso desde el inicio del siglo pasado hasta nuestros días, dibuja en su libro -'Ucrania, la primera gran batalla de la tercera guerra mundial' (Deusto)- un panorama cuanto menos inquietante sobre la evolución de la guerra que Vladímir Putin libra contra el pueblo ucraniano. Vive en EEUU desde 1978.

P-¿Es la guerra de Ucrania el primer capítulo de un conflicto a nivel mundial?

R-Creo que el 24 de febrero de 2022 fue el inicio de la tercera guerra mundial. Nos encontramos en el nuevo 1 de septiembre de 1939 -invasión alemana de Polonia-. La movilización (de reservistas) del 21 de septiembre de 2022 fue la tercera movilización en la historia de los siglos XX y XXI de la URSS, primero, y Rusia, después. Es muy similar a las dos movilizaciones precedentes de julio de 1914 (antes de la Primera Guerra Mundial y el 23 de junio de 1941, cuando Hitler atacó a la URSS). Las declaraciones políticas que salen de Rusia suenan más y más agresivas cada día. Putin declara abiertamente que está considerando utilizar armas nucleares. Así que, creo que sí, ya estamos en la tercera guerra mundial.

P-¿Si, tal y como asegura en su libro, ya ha empezado la tercera guerra mundial, somos conscientes del momento en el que nos encontramos? ¿Podemos evitarlo?

R-Por desgracia, el reloj sigue corriendo. La única manera de evitar una tercera guerra mundial a gran escala es ganar esta guerra mientras se desarrolla dentro de las fronteras ucranianas. Si los ucranianos pierden, Putin seguirá adelante. Por lo tanto, para evitar la propagación de esta guerra los ucranianos tienen que tener una victoria decisiva sobre Rusia. Pero para ello Occidente tiene que darles las armas que necesitan y, lo que es aún más importante, tiene que darles permiso para atacar en territorios enemigos, es decir Rusia y Bielorrusia. Cada día, por desgracia, nos acerca más a la guerra a gran escala.

P-¿Ha sido Occidente suave con Rusia durante los últimos años, especialmente después de la anexión de Crimea? Sostiene en el libro que las sanciones contra Rusia llegan 10 años tarde.

R-Sí, por supuesto. Esto es tan obvio que afirmarlo hoy es una simplificación demasiado ingenua. Si Occidente hubiera reaccionado a las anexiones de 2014 con la decisión que vemos ahora no hubiera habido un ataque a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Y si Occidente hubiera reaccionado de forma similar a la invasión rusa de Georgia en 2008, no hubiera habido anexión de Crimea en 2014. Pero esto es lo mismo que decir: si Gran Bretaña y Francia se hubieran enfrentado a Hitler en Múnich en 1938 en lugar de entregarle Checoslovaquia, no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial. Podría ser así, pero ahora es demasiado tarde para discutir esto y todos esos errores pasaron a formar parte de la historia.

P-Afirma que si Donald Trump gana las elecciones en 2024 será determinante para Putin. ¿Por qué?

R-Trump proclamó en su anterior campaña presidencial que la OTAN estaba obsoleta y que Europa debía defenderse por sí misma en lugar de contar con la ayuda de Estados Unidos. Adujo dos razones principales para ello: la financiera y la estratégica, afirmando que el enemigo de EEUU es China, no Rusia. El problema es que para Trump esto no es más que la excusa para ayudar a Putin, del que nunca ha dicho una sola palabra crítica, ni siquiera ahora. La naturaleza de la admiración de Trump por Putin es muy sospechosa y una especie de misterio. Esto podría estar relacionado con el apoyo financiero ruso a Trump en 2015 durante su campaña presidencial. También podría tener algo que ver con el material de kompromat (término ruso para describir los materiales comprometedores sobre un político u otra figura pública) que el FSB (sucesor del KGB) tiene contra Trump. Pero sea lo que sea, parece que Trump apoyaría a Putin por todos los medios y nunca apoyará a Europa en este conflicto con Rusia. Trump es la última esperanza de Putin ya que éste sabe que si Trump llega a ser presidente se retiraría de los asuntos europeos dejando a Europa sola contra Putin. Eso es exactamente lo que quiere Putin.

P-¿Por qué cree que Putin sólo puede ser detenido por la fuerza? ¿Qué clase de fuerza?

R-Todo Occidente ha tratado de ser amable con Putin, Occidente ha tratado de "entender" a Putin (en 1999 durante la guerra de Chechenia y en 2008 durante la invasión rusa de Georgia), Occidente ha cerrado los ojos a los actos de Putin -en 1999 en la guerra de Chechenia, en 2008 durante la invasión de Georgia y en marzo del 2014, en invasión de Crimea-. Esto ha conducido a la guerra a gran escala contra Ucrania en 2022. ¿Se ha detenido a Putin en Ucrania? Sí, hasta ahora, después de ocho meses de lucha, ha sido detenido por el Ejército ucraniano, armado por Occidente. Por la fuerza y sólo por la fuerza. Pero la guerra no ha terminado y lo peor podría no haber llegado todavía. Putin está tratando de movilizar un nuevo Ejército y proceder a la ocupación de Ucrania. Sus objetivos estratégicos no se han alterado, sólo el marco temporal y la duración.

P-¿Por qué dice que Rusia, en la actualidad, se parece a la Alemania nazi de 1939?

R-Lo que digo es que el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, podría ser nuestro 1 de septiembre de 1939. Antes del 1 de septiembre de 1939, Hitler no mató a demasiada gente y unió a los alemanes dentro de un solo estado casi sin fuerza. Según estos cálculos, Putin probablemente mató a más personas antes del 24 de febrero de 2022, si contamos los asesinatos durante la segunda guerra de Chechenia, la guerra de Georgia en agosto de 2008 y la guerra de 2014-2022 en la región de Donbás, en el este de Ucrania. Los alemanes apoyaban pública o silenciosamente a Hitler. La oposición era comparativamente pequeña. También vemos en Rusia el apoyo a la gestión de Putin. Es demasiado pronto para hacer predicciones. Pero las tendencias son muy peligrosas y hay muchas similitudes entre lo que Hitler estaba haciendo antes de septiembre de 1939 y lo que Putin estaba haciendo antes de febrero de 2022.

P-Sostiene que la historia se dividirá entre el antes y el después del 24 de febrero de 2022.

R-Hitler no tenía armas nucleares. Putin las tiene. El mundo en el que vivimos ahora cambió dramáticamente el 24 de febrero de 2022 no sólo porque Putin comenzó la gran guerra en Europa (por primera vez desde 1945), sino porque está pensando en la posibilidad de utilizar armas nucleares. Nos pone a todos en un gran peligro. Veremos qué pasa con Rusia, con Ucrania y con el resto de Europa y del mundo. Pero pase lo que pase, el 24 de febrero de 2022 será una fecha que todos recordaremos tan bien como recordamos el 1 de septiembre de 1939.

P-¿Considera que es posible restaurar el imperio ruso, tal y como anhela Putin?

R-No, esto no es posible. Los espíritus caídos no pueden ser restaurados. No tenemos un solo ejemplo de esto en la historia de la humanidad. El problema es que Putin no lo sabe porque no conoce la historia y no cree en el aprendizaje, y cree sinceramente que es posible restaurar un imperio por la fuerza militar. También considera que su destino es restaurarlo.

P-¿Piensa que China podría involucrarse en un conflicto mundial del lado de Rusia?

R-No soy un especialista en China. Pero mi impresión es que China nunca ayudaría a Rusia en la guerra de Putin contra Europa. La alianza militar entre Rusia y China es imposible, en mi opinión. ¿Es posible el enfrentamiento entre China y Estados Unidos? Puede ser, pero todavía no estamos frente a este problema, probablemente no lo estemos en varias décadas. Además, China, a diferencia de Rusia y Putin, aprendió las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Trata de dominar el mundo no a través de una invasión milita sino a través de la expansión económica y la dominación. Esto no es lo mismo que hacer una guerra.

Noticias relacionadas