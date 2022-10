Sydney Possuelo, el indigenista que protege el Amazonas brasileño: "Bolsonaro es un caníbal"

A sus 82 años el explorador se ha jubilado y ya no realiza expediciones en la selva, pero mantiene su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonia.

De cara a las elecciones de este domingo asegura que "Lula tiene un pasado turbio, pero Bolsonaro ha hecho cosas terribles".

Sydney Possuelo (Sao Paulo, 1940) recuerda como algo menor el día en que le secuestraron y le reventaron los dientes con la culata de una pistola. "Cosas que pasan cuando te dedicas a esto", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA durante un paseo por el parque del Retiro, en Madrid. A lo que se ha dedicado toda su vida es a proteger los derechos de los pueblos indígenas de Brasil, y, por su labor, se le considera el indigenista vivo más importante de su país, aunque sus 82 años le han retirado ya de las exploraciones por la selva amazónica.

Por donde ha estado viajando estas últimas semanas ha sido por Europa, justo antes de la segunda vuelta de unas elecciones brasileñas que decidirán el futuro de un país de 210 millones de habitantes. En las papeletas, dice, hay dos modelos de gobierno "completamente opuestos": el del socialista Lula da Silva, que promete, entre otras cosas, un ministerio que proteja a los pueblos indígenas, y el del ultraconservador Jair Bolsonaro, que llegó incluso a lamentar que en su día el ejército "no matara a todos los indígenas como sí se hizo en Estados Unidos".

Pregunta: ¿Cómo puede llegar Brasil a estas elecciones con dos puntos de vista tan diferentes?

Respuesta: Mi país está en una encrucijada, pero sinceramente espero que consigamos sacar a Bolsonaro del poder. Ha hecho cosas terribles, de verdad. Ha devastado la flora, la fauna, las tierras indígenas... Y eso sin contar todo lo que escapa al medioambiente. Así que, aunque Lula tenga un pasado, digamos, turbio, estamos con él en estas elecciones.

P: ¿Qué espera que haga Lula por los pueblos indígenas?

R: Ha prometido un ministerio para asunto indígenas, pero, sinceramente, no creo que necesitemos tanto. Lo que necesitamos es que la Fundación Nacional del Indio [de la que Possuelo fue presidente] tenga los recursos que precisa y que se le otorguen las competencias adecuadas para que demarque los territorios reservados para los pueblos indígenas. Estamos hablando de un tema que no es solo humano, sino que va ligado al medioambiente.

P: ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el medioambiente en Brasil?

R: Las elecciones han acelerado las cosas, parece que a aquellos que se dedican a lucrarse con la destrucción del entorno natural les han entrado las prisas. La posibilidad de que gane Lula y cambie el panorama ha hecho, por ejemplo, que en septiembre de este año la deforestación del Amazonas haya sido un 47% mayor que la del año anterior. Estamos hablando de unos 1.500 kilómetros cuadrados en un solo mes. Talan los árboles, les prenden fuego cuando se secan y llevan allí el ganado para quedarse con el terreno.

Sydney Possuelo en el parque del Retiro./ ALBA VIGARAY

P: ¿Y eso no sucedía antes de que Bolsonaro llegara al poder?

R: ¡Nunca! Jamás vimos una devastación tan grande. Y encima ha sido comandada, en cierta forma, por el presidente de la República, que es quien incentiva esa destrucción. Es una persona que dice unas tonterías que no habíamos escuchado nunca, cosas como que comería seres humanos. ¡Es un caníbal! Uno que dice muchas cosas estúpidas. En su momento llegó a decir que “la caballería norteamericana hizo un gran trabajo al matar a todos los indígenas. Ya no tienen ese problema. Aquí, en Brasil, la caballería no hizo su trabajo porque no mató todos”.

P: ¿Por qué cree que tiene esa fijación con los indígenas?

R: Es un político de extrema derecha, odia a todo aquél que no sea o piense como él. No comprende ni respeta a los demás. Los pueblos indígenas tienen que tener un espacio en la Tierra donde poder vivir. ¿Por qué se opone a ello? No lo sé, a veces me lo pregunto. Es una filosofía vital suya, una visión vacía de la vida que solo busca destruir al otro.

P: ¿Cómo se vive todo eso en el Amazonas?

R: Yo eso ahora ya no lo sé porque estoy jubilado, ya no hago expediciones, solo hago activismo en medios y en universidades para concienciar sobre lo que puedo. Aunque quien sí que sigue ahí en el día a día es mi hijo Orlando, que fue quien dio la voz de alarma del asesinato de su compañero Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips.

P: ¿Trabajaba con ellos?

Con Bruno sí, era activista, y Dom estaba escribiendo un libro para denunciar todo lo que sucedía en el valle de Javarí, una de las zonas donde están más concentradas las poblaciones indígenas y donde más quieren meter mano quienes tienen interés en saquear sus recursos. El Gobierno no quiso investigar su desaparición, pero fue Orlando junto a los hombres jaguar quienes encontraron sus mochilas sumergidas en el río. Sus cadáveres aparecieron a 3 kilómetros troceados e incinerados.

P: ¿Cómo han sido estos años de gobierno de Bolsonaro para los brasileños?

R: Va a pasar a la historia como el primer presidente de la República abiertamente contrario a los indígenas y al medioambiente, pero también por haber provocado con su mala gestión que la pandemia matase a más de 750.000 brasileños. Tenemos un país completamente dividido en dos modelos opuestos, es parte de la polarización que se ve también en el resto del mundo.

P: Gane quien gane, ¿cree que el perdedor lo va a aceptar?

R: Bolsonaro amenaza con no hacerlo porque quiere copiar a su patrón norteamericano [el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump], pero en realidad no creo que pase nada. O, al menos, no quiero creerlo. Las condiciones sociales, políticas, financieras y militares no permiten más aventuras en forma de golpe de Estado, pero el mundo es una caja de Pandora y nunca sabes qué puede haber dentro.

