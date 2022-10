Los laboristas piden elecciones anticipadas tras la designación de Sunak: "Nadie le ha votado"

"No ha sido elegido. No tiene respuestas. No tiene ideas", ha afirmado la 'número dos' laborista, Angela Rayner

El Partido Laborista ha realizado este lunes un nuevo llamamiento a la convocatoria de elecciones anticipadas aprovechando la elección de Rishi Sunak como nuevo líder del Partido Conservador y por tanto como primer ministro de Reino Unido.

"No ha sido elegido. No tiene respuestas. No tiene ideas", ha afirmado la 'número dos' laborista, Angela Rayner. "Lo que hemos visto es una coronación y no una elección real en la que la gente deposita su confianza en alguien para que gobierno al pueblo británico", ha añadido.

"Nadie le ha votado. La gente se merece poder opinar sobre el futuro de Reino Unido en unas elecciones generales. Es el momento de un nuevo comienzo con los laboristas", ha apelado.

Mientras, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha instado a Sunak a dejar de lado los recortes y la austeridad y ha asegurado que hará "todo lo que pueda" para colaborar con el nuevo inquilino de Downing Street. Sturgeon también ha pedido elecciones anticipadas y ha defendido la necesidad de que Escocia pueda decidir sobre su propio futuro como país independiente. "Escocia necesita la independencia", ha remachado.

"Es el primer británico asiático, el primer miembro de una minoría étnica que llega a primer ministro, así que es un momento importante", ha destacado tras felicitarle por su elección.

Las encuestas auguran una clara victoria del Partido Laborista en caso de celebrarse elecciones y tradicionalmente el Partido Nacional Escocés de Sturgeon se alinea en cuestiones sociales y de gasto público con el partido que lidera Keir Starmer. Sin embargo, Sunak no parece dispuesto a adelantar los comicios y podría agotar la legislatura para celebrar las próximas elecciones en enero de 2025.

