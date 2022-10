Un grupo de ecologistas da un tartazo a la estatua de cera de Carlos III del Madame Tussauds

Un grupo de ecologistas de la plataforma 'Just Stop Oil' (el mismo grupo que hace unas semanas lanzó una sopa de tomate a un cuadro de Van Gogh) protagoniza un nuevo gesto de protesta. Este lunes, dos activistas han irrumpido en el Museo Madame Tussauds de Londres y han tirado un pastel de chocolate a una estatua de cera del rey Carlos III de Reino Unido. Con este gesto, los manifiestantes han pedido al gobierno británico que detenga las nuevas licencias para la explotación de petróleo y gas: los combustibles fósiles que están impulsando el avance de la crisis climática.

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂



👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB