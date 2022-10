La visita de Sánchez a Sudáfrica se calienta con la recepción de Ghali y protestas pro-saharauis

Varias decenas sudafricanos marcharon este lunes ante la embajada de Marruecos en Pretoria (Sudáfrica). Protestaban por la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y pedían la expulsión de Marruecos de la Unión Africana. Estaban organizados por las juventudes del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (ANC en sus siglas en inglés). Emitieron un comunicado en el que cargaban contra España. “Condenamos con todo el desprecio que merece el reconocimiento del Gobierno español como parte de Marruecos de porciones ocupadas ilegalmente del Sáhara Occidental, cambiando la postura histórica que mantenía desde hace muchos años", decía la liga juvenil de la ANC. Se referían al giro dado por Pedro Sánchez en marzo, cuando apoyó en una carta a Mohamed VI el plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara como “la base más seria, creíble y sólida" para una solución. La crítica llega pocos días antes de una visita de Pedro Sánchez a Sudáfrica, el jueves y viernes de la próxima semana.

Este martes Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y líder del Frente Polisario, ha sido recibido por el presidente sudafricano , Cyril Ramaphosa. Sudáfrica es uno de los 84 países que reconocen a la RASD como Estado, la mayoría africanos, asiáticos o sudamericanos. España no está entre ellos.

Sánchez viaja a Sudáfrica con una delegación empresarios para explorar inversiones en el país, según confirman desde el Gobierno a este diario. Se reunirá con el presidente Ramaphosa y buscará intensificar las relaciones económicas y reforzar las relaciones bilaterales siguiendo el plan III Plan África, que presentó el año pasado. Y eso lo hará tanto en Sudáfrica los días 27 y 28, como en Kenia, donde estará martes y miércoles y que también forma parte del plan.

Mientras, el presidente sudafricano ha dado este martes un apoyo incondicional a Ghali y a la causa saharaui: “La ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos sigue siendo motivo de preocupación tanto para África como para la comunidad internacional”, ha dicho Ramaphosa. En una rueda de prensa junto a Ghali y en una serie de tuits ha incidido en su apuesta por un referéndum de autodeterminación para solucionar el conflicto, en línea con Naciones Unidas.

Until the people of Western Sahara are able to exercise their right to self-determination, the decolonisation of Africa will be incomplete.https://t.co/buOa6tFuGc