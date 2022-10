Un candidato republicano suspende su campaña tras ser detenido masturbándose cerca de una guardería

Cuando uno se presenta para un cargo electoral ante los ciudadanos prometiendo "proteger a nuestros hijos de la izquierda radical" no parece lo más indicado dedicarse a masturbarse cerca de una guardería. Pero eso es justamente lo que hizo Randy Kaufman, un republicano de Arizona, que este martes suspendió su campaña como candidato a la junta directiva de centros públicos de educación superior del condado de Maricopa después de que se revelara que a principios de mes había sido detenido por "comportamiento sexual indecente en público" tras ser pillado por un policía masturbándose en su vehículo en la localidad de Surprise.

Según el informe policial del caso, el 4 de octubre un agente vio una furgoneta pick-up ocupando tres plazas de un aparcamiento. Cuando se acercó encontró dentro del vehículo a Kaufman "con los pantalones bajados hasta media pierna y el pene completamente erecto desnudo". Estaba mirando al móvil, en el que veía pornografía, y "manipulando sus genitales de forma masturbatoria".

El agente, que había visto pasar a un ciclista y a varios niños de edad preescolar cerca del vehículo, se puso junto a la ventanilla del conductor y Kaufman, que no se había percatado hasta entonces de su presencia, se cubrió con un paño. "Lo siento. La he cagado. Estoy realmente estresado", dijo el republicano, que durante 27 años trabajó como funcionario de prisiones.

Según el informe policial Kaufman alegó que no sabía que estaba cerca de una guardería hasta que se lo hizo notar el agente y le preguntó a este si iba a poner ese dato en el informe, a lo que el uniformado respondió. "¿No ve lo alarmante que es, que haya niños cerca, gente pasando en bicis y en coches que puede ver lo que está haciendo?".

Kaufman también pidió al policía hablarle 'off the record' (confidencialmente) y le dijo que conocía a otro agente, presidente del sindicato de policías de centros de educación superior del condado, y mencionó su candidatura electoral. Aunque podría ser imputado por comportamiento sexual indecente en público también podría enfrentar algún cargo penal más grave por la cercanía al centro preescolar.

El caso de Kaufman, que debutaba como candidato electoral, apoya a Donald Trump y en su página de Facebook promueve la mentira de que las elecciones del 2020 fueron robadas, es un borrón para el Partido Republicano, que en los últimos dos años ha estado esforzándose para convertir los consejos educativos en uno de los campos fundamentales de la batalla política en EEUU. Es un terreno donde los conservadores están movilizándose intensamente para librar guerras culturales y donde tratan de fomentar el activismo.

Aunque los hechos que afectan a Kaufman se produjeron a principios de mes no ha sido hasta este martes, después de que se empezaran a publicar noticias de lo sucedido, cuando ha anunciado la suspensión de su campaña, que llega demasiado tarde para retirar su nombre de las papeletas para las elecciones del 8 de noviembre. En esos comicios se mide a la candidata demócrata Kelli Butler, que emitió un comunicado tildando de "extremadamente problemática" la naturaleza de los cargos.

My statement on the breaking news related to the Maricopa Community College District Governing Board race. READ ⬇️ https://t.co/gh4TBjrf7B pic.twitter.com/hJEgiw9qhh