EDM4S: el fusil electromagnético lituano que Ucrania usa para derribar drones rusos

Unos soldados ucranianos detectan un dron a centenares de metros de altura que les vigila. Cogen una especie de fusil pulido de aluminio negro y sin apertura de cañón que, en lugar de balas, lanza un pulso electromagnético. Cortan la conexión de la aeronave no tripulada rusa con el centro de mando que les vigila. Tras el disparo, el dron cae al suelo o realiza un aterrizaje de emergencia. Botín de guerra. Algunos están configurados para regresar automáticamente a la base en caso de pérdida de conexión. Hay riesgos: los más avanzados pueden llevar preprogramadas las coordenadas de ataque, por lo que su intento de interferencia puede precipitar el lanzamiento de una granada, por ejemplo.

Escenas como esta forman parte de la guerra de los drones que se libra en suelo ucraniano entre Rusia y Ucrania. El “fusil” es en realidad un sistema de inhibición de aeronaves no tripuladas. Uno de los más populares es de fabricación lituana: el Sistema de Mitigación Electrónica de Drones 4, o EDM4S, por sus siglas en inglés.

Se trata de un dispositivo de algo más de cinco kilos de peso y un metro de longitud. Puede ser operado por un solo soldado. Al apretar el gatillo, envía un pulso electromagnético a hasta cinco kilómetros de distancia, según el fabricante, NT Service UAB.

El Ejército ucraniano lo ha estado usando con profusión. Las fotos de los soldados en la trinchera con el EDM4S a mano o posando con el apuntando hacia el cielo pueblan las redes sociales de las cuentas que siguen la guerra en Ucrania. Los rusos usan cada vez más drones. En la venganza de Vladímir Putin contra la población civil de Kiev tras el destrozo del puente de Crimea, el Ejército de Putin ha usado drones kamikaze de fabricación iraní Shahed-136, según las autoridades ucranianas.

En concreto, solo el pasado 10 de octubre, Rusia utilizó 17 Shahed-136, que fueron lanzados desde Bielorrusia y Crimea, además de 87 misiles. Se estima que Rusia tiene al menos 400 de estos drones kamikaze. El asunto es tan relevante que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea tratarán este asunto en una reunión este lunes y podrían llegar a un acuerdo político sobre futuras sanciones relacionadas con dicha actividad de compraventa de drones entre Irán y Rusia, según han asegurado dos fuentes diplomáticas a Euronews.

