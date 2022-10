El presidente de Tayikistán abronca cara a cara a Putin en la cumbre de Astaná

El presidente ruso, Vladímir Putin, charla con su homólogo tayiko, Emomali Rahmon. / EFE/EPA / SPUTNIK / VYACHESLAV PROKOFYEV

El presidente ruso, Vladímir Putin, escuchó con estupefacción este viernes como su homólogo tayiko, Emomali Rahmon, le pedía, con tono irritado, más respeto para los países de Asia Central. "No somos 100 o 200 millones de personas, pero queremos ser respetados" afirmó con contundencia. Luego le insistió pidiendo que "no persiga una política de relaciones con los países centroasiáticos como si (estuvieran) en la antigua Unión Soviética".

Siguió afirmando que desde Dushanbé "siempre respetaron los intereses del mayor socio comercial de Tayikistán (Rusia)" y que los "stanes" solo quieren "ser tratados de la misma forma que los países africanos o cualquier otro". Aunque entiende que no se invierta "demasiado dinero" si pide que se fomenten las inversiones en la región.

Tajikistan's president demands respect from Russian President Vladimir Putin in a remarkable outburst at Central Asia-Russia summit in Astana pic.twitter.com/dKyHrk5EPi — Peter Leonard (@Peter__Leonard) 14 de octubre de 2022

El discurso y especialmente el tono sorprendió a propios y a extraños. Los otros líderes presentes no sabían como reaccionar. Serdar Berdimuhamedov, el líder turcomano, parecía sorprendido por las palabras de Rahmon. Shavkat Mirziyoyev (Uzbekistán) y Kassym-Jomart Tokayev (Kazajistán) ponían cara de póquer mientras que el líder kirguís Sadyr Japarov prefirió no levantar la vista de su mesa. Putin escuchó las palabras de Rahmon sin saber muy bien dónde mirar.

Además de hablar de las propias relaciones entre ambos países el presidente tayiko también le recordó que muchos de sus ciudadanos están trabajando en Rusia. Es habitual ver en las grandes ciudades rusas a los inmigrantes centroasiáticos trayendo comida a domicilio como riders, en la construcción de nuevos edificios o en pleno invierno quitar la nieve con grandes palas, incluso en tejados, donde no siempre cuentan con medidas de seguridad. Además suelen tener mala imagen entre una parte importante de los ciudadanos rusos, cosa que se evidencia por hechos como los anuncios de alquiler de pisos. En muchas urbes rusas una parte importante de estos tienen una etiqueta de "solo eslavos", que discrimina tanto a ellos como a los habitantes del Cáucaso. También hay un interés en que estos sirvan en el ejército ruso, como demuestra la ley aprobada el 24 de septiembre que acelera los trámites para nacionalizarse a aquellos que estén un año en las Fuerzas Armadas o la amenaza de quitar la nacionalidad rusa a aquellos originarios de Asia Central que rechacen alistarse en el ejército. Esta medida afectaría también a sus familias.

Aguas revueltas

Recientemente Rusia otorgó una medalla al presidente tayiko . Pero eso no es suficiente para destensar las relaciones en la zona centroasiática. Actualmente las relaciones entre Moscú y sus socios de esta parte del mundo no pasan por su mejor momento. Kirguistán recientemente canceló las maniobras conjuntas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) que estaban planificadas del 10 al 14 de octubre en su territorio. En esta alianza militar, liderada por Rusia, también están otros países exsoviéticos como Kazajistán, Bielorrrusia, Armenia y Tayikistán. Tras los choques fronterizos entre este último estado y Kirguistán, que se saldó con decenas de muertos, no sentó bien en Bishkek la condecoración que Moscú dio al líder tayiko, visto como el invasor en conflicto de 2022.

Kazajistán por su parte ve con miedo la ofensiva rusa en Ucrania y las palabras de algunas voces oficialistas les dan razón para tenerlo. El diputado de la Duma de Moscú Sergei Savostyanov pidió en marzo "desnazificar" Kazajistán, además de Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia y Polonia. Uno de los argumentos blandidos por Moscú para atacar Kiev fue justamente "desnazificar" el país. A lo largo de septiembre incluso circularon algunos rumores de que Astaná podría salir de la alianza militar el próximo 2023, aunque ninguna fuente oficial ha confirmado esta información.

Meanwhile in #Russia: Deputy of the Moscow City Duma Sergei Savostyanov proposed for Russia to expand its so-called "military operation" and "denazify" Poland, the Baltics, Moldova and Kazakhstan. pic.twitter.com/P84Dqr1U6O — Julia Davis (@JuliaDavisNews) 26 de marzo de 2022

