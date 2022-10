Una explosión en una mina de carbón de Turquía mata al menos a dos mineros y deja atrapados a unos 50

Ambulancias y bomberos en la mina de Bartin, en el norte de Turquía, tras una explosión este viernes. / SELIM BOSTANCI / EFE / EPA

Las autoridades de la provincia de Bartin, en el norte de Turquía, han informado de una explosión en una mina de carbón en la ciudad de Amasra a consecuencia de la que han fallecido al menos dos personas, otras 20 han resultado heridas y al menos 49 mineros han quedado atrapados.

Por el momento se desconocen las causas de la explosión, que se ha registrado a 300 metros de profundidad, y hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios y bomberos, según recoge la agencia Anatolia.

El gobernador de Bartin, Nurtac Arslan, ha confirmado la presencia de 44 mineros atrapados a una profundidad de 300 metros y otros cinco a 350 metros. Asimismo ha informado de que varios trabajadores ya han sido rescatados, algunos de los cuales han sido trasladados al hospital.

Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye’ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) 14 de octubre de 2022

Más tarde, el ministro turco de Salud, Fahretin Koca, ha confirmado que al menos dos personas han fallecido y otras 20 han resultado heridas. También ha detallado que el operativo de rescate cuenta con casi 150 efectivos.

"Haremos todo lo que sea posible para reducir las tristes noticias y dar buenas noticias a toda Turquía. Lo siento por su pérdida", ha añadido el ministro en una publicación en su perfil de la red social Twitter.

Momentos antes, el alcalde de Amasra, Recai Çakir, dijo a la cadena CNNTürk que se había rescatado a once mineros, dos de ellos levemente heridos.

"Han visto a seis cuerpos inmóviles en el suelo, no sabemos si muertos o inconscientes", agregó el regidor.

"No sabemos nada. Hubo polvo y humo, no pudimos ver qué pasó. Yo salí por mis propios medios. Los que estábamos algo alejados solo sentimos la presión de la explosión, pero no pudimos ver nada", indicó a NTV un minero, al salir del pozo.

Tras conocerse el suceso, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ordenado a los ministros del Interior, de Energía y Recursos Naturales y el de Trabajo y Seguridad Social, Suleiman Soilu, Fatih Donmez y Vedat Bilgin, respectivamente, que se desplacen hasta Amasra.

De igual modo, la Fiscalía General de Bartin ha puesto en marcha una investigación sobre lo ocurrido, asignando el caso a tres fiscales.

Turquía sufre con cierta frecuencia graves accidentes en las minas de carbón y lignito, que los sindicatos achacan a las escasas medidas de seguridad en un sector escasamente regulado y controlado.

El mayor desastre tuvo lugar en mayo de 2014 en una mina de Soma, en la provincia occidental de Manisa, cuando murieron 301 mineros por un incendio causado por una explosión eléctrica en un pozo.

