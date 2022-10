Un tiroteo contra un pub LGTBI deja al menos tres muertos en Eslovaquia

Al menos tres personas han muerto y una cuarta ha resultado herida en un tiroteo contra un pub frecuentado por miembros de la comunidad LGTBI en Bratislava, la capital de Eslovaquia.

El ataque, que tuvo lugar el miércoles por la tarde, fue llevado a cabo por un joven de 19 años que ha sido identificado como Juraj K y que ha sido hallado sin vida este jueves por la mañana cerca de la sede del Ministerio de Educación después de haberse suicidado, tal y como ha informado la Policía.

Dos de los fallecidos se encontraban en frente de un pub, cuyos propietarios lo han descrito como un bar "cercano a la comunidad gay en el centro de Bratislava". Poco después del ataque, el autor del tiroteo ha confesado el delito y, según las primeras pesquisas, se ha quitado la vida.

Previamente, el joven había publicado a través de las redes sociales varios mensajes que incluían un discurso de odio homófobo y con tintes neo-nazis.

El primer ministro eslovaco, Eduard Heger, ha condenado el ataque y ha pedido "el fin del odio en la sociedad". Sobre la posibilidad de temer por su propia vida, ha garantizado que "no le preocupa". "Sé que estamos viviendo tiempos difíciles", ha dicho.

My thoughts are with the families of the victims of the shooting in Bratislava.



These abhorrent murders are a threat to our societies built on respect and tolerance.



The EU is committed to helping fight hate crime and speech in all form.



We must protect the LGBTIQ community.