La "mendicidad explotadora" de TikTok con los refugiados sirios

Al pasear entre las callejuelas de uno de los campos de desplazados sirios al norte del país, se escucha un mismo reclamo que llega desde distintas tiendas. “Please like, please share, please gift”, repiten varias voces infantiles al unísono. “Por favor, dale a 'me gusta', comparte, dona”, dicen. Le hablan a una pantalla de teléfono.

Hace horas que, chapurreando la misma docena de palabras en inglés, piden donaciones en un directo de TikTok. La aplicación de vídeos se convierte en la última plataforma para que el mundo simpatice con su desesperación. Pero, ahora, una investigación de la BBC ha mostrado la inhumanidad que acompaña a sus directos: TikTok se está quedando con hasta el 70% de las donaciones recibidas.

Dowkan recibió solo 14 dólares después de pasarse ocho días haciendo directos de TikTok. Durante varias horas, no se le permitía parar las grabaciones para comer o tomar su medicina. Este padre de familia numerosa se conectaba para conseguir dinero para la operación de corazón de su hija.

En la tienda que sirve de hogar para Mona Ali Al Karim y sus seis hijas, usan TikTok para costearse una intervención que cure la ceguera de una de ellas. Su marido murió en un ataque aéreo durante la guerra en Siria. Ahora, desde el suelo cubierto por una lona en un campo de refugiados al noroeste de su país, Mona mendiga durante horas frente a una pantalla de teléfono.

