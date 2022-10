Varias personas han muerto en varias explosiones registradas en Kiev a primera hora de este lunes, según la portavoz del Departamento de Situaciones de Emergencia de Kiev, Svitlana Vodolaga, citada por la agencia de noticias Ukrinform.

"Hay muertos, hay heridos. Tendremos más detalles más tarde. Qué cantidad, no puedo decirlo todavía, porque todavía se está revisando”, informó Vodolaga. Según el diario Kyiv Independent, al menos ha habido cuatro explosiones en el centro de la capital ucraniana esta mañana y se ven columnas de humo en el centro de la ciudad.

Uno de los bombardeos se ha podido sentir a través de la programación de la cadena BBC. Un reportero acababa de entrar en directo en el informativo cuando se empezaron a escuchar explosiones, viéndose obligado a echarse al suelo para ponerse a salvo.

WATCH: BBC reporter was live on air when the Ukrainian capital was hit by Russian missiles pic.twitter.com/KVDC3wK7zJ