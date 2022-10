La UE aprueba definitivamente la ley que obligará a Google, Facebook o Apple a frenar la desinformación

La Unión Europea (UE) ha dado hoy su último paso para alumbrar la esperada ley que regulará a las grandes plataformas digitales. Este martes, el Consejo de Europa ha aprobado definitivamente Ley de Servicios Digitales (DSA), una medida pionera que pondrá coto a la forma como operan gigantes de la talla de Google, Amazon, Meta (Facebook) y Apple.

Tras meses de negociaciones, el Parlamento Europeo aprobó esta nueva regulación el pasado julio después de que las partes llegase a un acuerdo en abril. Esta es la primer actualización del marco jurídico que regula el ecosistema digital desde el año 2020, cuando la mayoría de esas mastodónticas empresas tecnológicas ni existían.

El visto bueno del Consejo Europeo –integrado por los mayores líderes políticos de los miembros de la UE– era el último obstáculo para que la ley sea formalmente adoptada. El reglamento se publicará en el Diario Oficial de la UE el próximo 13 de octubre, sin embargo, su contenido no se empezará a aplicar hasta 15 meses después, en 2024, decisión con la que se da margen a esas compañías para adaptarse a la ley.

