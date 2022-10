Belgorod: el submarino nuclear ruso que porta los misiles más letales para la humanidad

El submarino más grande y letal del mundo, el K-329 Belgorod, está a disposición del Ejército ruso desde el pasado mes de julio. El sumergible fue desarrollado y botado en 2019 por la empresa de construcción naval Sevmash Shipyard. En un principio se iba a destinar a expediciones científicas, pero durante muchos meses se especuló su posible uso para espionaje o lanzamiento de armas nucleares en la Guerra de Ucrania. Tras siete meses de invasión militar y después de que Putin sume dos grandes derrotas en el frente, la OTAN ha remitido este domingo una nota de inteligencia a sus países miembros en la que alerta de la movilización de la nave en el océano Ártico, según informa el diario italiano 'La Repubblica'. Lo relevante del asunto es que el submarino lleva los misiles nucleares 'Poseidón', también conocidos como el 'Arma del Apocalipsis' por su alto poder destructor.

El diseño de este submarino está inspirado en los Oscar II que Rusia utiliza para lanzar misiles guiados. Tiene 184 metros de eslora y 15 de manga. Puede viajar a unos 60 kilómetros por hora bajo el agua y se estima que puede pasar hasta 120 días sin tener que regresar a la superficie.

Para hacerse una idea de las dimensiones del Belgorod, dentro del mismo caben hasta seis torpedos 'Poseidon', el misil más grande y mortífero del mundo: mide 24 metros de largo y hasta dos metros de ancho y cada cabeza nuclear puede albergar hasta 100 megatones.

Para hacerse una idea de su poder destructivo, la bomba 'Little Boy' que destruyó Hiroshima en 1945, tenía 16 kilotones (0,016 megatones). Así, el 'Arma del Apocalipsis' puede arrasar toda la costa de Ucrania o, lo que es lo mismo, con los estados de Nueva York, Long Island y Nueva Jersey.

El submarino se habría sumergido en aguas del Ártico tras su posible implicación en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, según distintas fuentes extraoficiales que recoge 'La Repubblica'. La Alianza Atlántica teme que ahora su misión sea realizar una prueba con Poseidón. El misil tiene capacidad para desplazarse hasta 10.000 kilómetros bajo el agua y luego hacer explosión cerca de la costa y causar un tsunami radiactivo.

Estados Unidos lleva tiempo siguiendo el rastro de este submarino y otros torpedos fabricados para inundar las costas de Estados Unidos con "tsunamis radioactivos", según palabras del antiguo subsecretario Christopher A. Ford.

Ante el riesgo que comporta estas armas, Estados Unidos ha activado la red de satélites para hacer el seguimiento de torpedos que aprovecha el gran calor que desprenden los proyectiles cuando se activan. Pero no son capaces de detectarlos bajo el mar.

