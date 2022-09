La OTAN advierte que responderá a los "sabotajes" de infraestructuras críticas

Las investigaciones sobre las fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que une Rusia y Alemania, siguen en marcha. Los ministros de energía de Dinamarca, Suecia y Alemania informarán de la situación al resto de socios europeos este viernes, durante un Consejo extraordinario de energía llamado a adoptar nuevas medidas para atajar los elevados precios del gas y la electricidad, pero la preocupación crece a todos los niveles y en todos los organismos. También en el seno de la OTAN que este jueves ha respondido con contundencia a las informaciones que apuntan a un posible sabotaje. “Cualquier ataque deliberado contra las infraestructuras críticas de los (países) aliados recibirá una respuesta unida y decidida”, ha avisado en un comunicado.

Una advertencia que llega tras la escalada de las tensiones entre Moscú y Occidente y en vísperas de la anexión de las regiones del Donbás, Jersón y Zaporiyia a Rusia, tras los simulacros de referéndums tachados de ilegales por la Unión Europea (UE). “Nosotros, como Aliados, nos hemos comprometido a prepararnos, disuadir y defendernos contra el uso coercitivo de la energía y otras tácticas híbridas por parte de actores estatales y no estatales”, ha advertido la Alianza Atlántica en un comunicado en el que reafirma su apoyo a “las investigaciones en curso para determinar el origen de los daños”.

Los países aliados, con su secretario general Jens Stoltenberg a la cabeza, expresan su profunda “preocupación” por los daños sufridos por las dos tuberías en aguas internacionales del Mar Báltico. El Nord Stream 2 nunca ha llegado a operar debido a la decisión de Alemania de paralizar hace unos meses el procedimiento de certificación mientras que el Nord Stream 1 no envía desde principios de mes gas a la UE por un supuesto problema de funcionamiento. “Toda la información disponible actualmente indica que es el resultado de actos de sabotaje deliberados, imprudentes e irresponsables”, estima la organización atlántica que avisa también de que las fugas están provocando “riesgos para la navegación y daños medioambientales considerables”.

