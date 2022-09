Un niño muerto a manos de su profesor por un error ortográfico en la India

El asesinado se produjo durante un examen del equivalente a la asignatura Ciencias Sociales en España. Un error ortográfico llevó al profesor a golpear contundentemente a su alumno hasta dejarle inconsciente. Ha ocurrido en la India, concretamente en el distrito de Auraiya, en el norte del país y a orillas del Río Yamura. El fallecido era un estudiante de 15 años, Nikhit Dohre. Tras estar varios días hospitalizado, finalmente murió.

Primero fue golpeado con una vara, después le fueron propiciadas varias patadas cuando ya estaba en el suelo sin responder a los golpes. Las contusiones, finalmente, serían la causa de su muerte.

El adolescente pertenecía a 'los intocables' un grupo del escalafón jerárquico más bajo de la sociedad. Estas personas son discriminadas como parias debido a creencias tradicionales arraigadas a la religión. Debido a que no pertenecen a ninguna de las cuatro varnas, son categorizados casi como animales. Esta creencia tiene origen en la separación de las partes del cuerpo de Púrusha (ser primogénito) que según el dogma hinduista es el punto de partida de toda la humanidad.

Los padres del fallecido creen que el infanticidio está relacionado con el sistema de castas hindú y la condición social de su familia. De hecho, han denunciado el acto ante las autoridades como un crimen de casta.

#NewsAlert | Violent protests in UP’s Auraiya after death of a 15-year-old Dalit boy after alleged assault with a rod by a teacher in school. Police say Bhim Army involved in protests; miscreants damaged police vehicles. pic.twitter.com/j2fnbNigTm