Rusia suplanta la identidad de medios europeos para propagar su desinformación

Una red de cuentas rusas ha estado propagando desinformación sobre la guerra en Ucrania desde hace meses. La ONG EU DisinfoLab ha expuesto una campaña de influencia y manipulación política que ha suplantado la identidad de hasta 17 grandes medios de comunicación para engañar a los lectores con artículos, vídeos y encuestas plagadas de falsedades. Esos contenidos eran después amplificados a través de cuentas 'fake' en Facebook y Twitter.

Esta campaña propagandística coordinada desde Rusia se activó en mayo de este año para promover la narrativa del Kremlin sobre su invasión militar de Ucrania y para desestabilizar la opinión pública de sus rivales. Así, estos "clones" que se hacían pasar por medios legítimos repetían falsas acusaciones habituales del Gobierno de Vladímir Putin como que Ucrania es un país nazi o conspiraciones como que masacres de civiles como las de Bucha son un montaje.

#DOPPELGANGER: How Russia-based actors cloned legitimate media outlets from multiple countries (🇩🇪🇬🇧🇫🇷🇮🇹🇱🇻🇺🇦) to spread disinformation designed to undermine the support for Ukraine.



