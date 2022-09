¿Qué países están recibiendo mayor flujo de desertores rusos?

Es difícil salir de Rusia en estos momentos, especialmente para los hombres en edad de poder servir en el Ejército. Hay colas kilométricas en los puestos fronterizos de Georgia, los precios de los billetes de avión para salir desde el país euroasiático están por las nubes y hay un clima de desasosiego generalizado.

El sur del Cáucaso es uno de los puntos más calientes en este éxodo que empezó el pasado 21 de septiembre, tras el anuncio de movilización parcial del presidente ruso, Vladímir Putin. Según el Ministerio del Interior de Georgia, en los últimos días han llegado 53.000 ciudadanos rusos. Estos se suman a los que ya han llegado desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, 40.000, según datos de Reuters, siendo el país transcaucásico uno de los mayores receptores de migrantes rusos, debido a su proximidad geográfica, la facilidad para entrar y la proximidad cultural - muchos georgianos hablan ruso-.

Esta situación ha producido tensiones entre los locales y los recién llegados por el aumento de los precios generalizado, especialmente en el alquiler de pisos. En el otro lado de la frontera, hay largas colas de miles de vehículos que llegan a suponer más de 24 horas de espera y las autoridades regionales ya han advertido de que cualquiera que sea elegible en la fila recibirá la carta de reclutamiento.

También en el Cáucaso, Armenia y Azerbaiyán han recibido a muchos rusos, especialmente aquellos que tienen raíces armenias y azeríes. Poder entrar sin visado y la conexión entre países son los principales motivos por los que estas destinaciones estaban muy buscadas. Mientras que Bakú no ha ofrecido datos oficiales, Yereván afirma que han llegado a su territorio 40.000 personas de nacionalidad rusa desde el pasado 21 de septiembre. Previamente habían llegado 142.000, el equivalente al 5% de la población nacional.

A la Unión Europea (UE) también han entrado 66.000 ciudadanos rusos, un 30% más que la semana anterior, según datos de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, la mayor parte de ellos a través de Finlandia - 42.000-. En los últimos días, los países bálticos -Estonia, Letonia y Lituania- ya han advertido de que no dejarán pasar a aquellos rusos que huyan de la movilización. Lo expresó por ejemplo el ministro de Asuntos Exteriores lituano, Gabrielius Landsbergis, que aseguró que "los rusos deberían quedarse y luchar contra Putin". Fuera la UE, Serbia recibió a 1.000 migrantes.

Latest on 🇪🇺-🇷🇺 borders:

🔹66 000 Russian citizens have entered the EU over the past week, a 30% increase in comparison to the preceding week

🔹Most of the Russian citizens are entering the EU through Finnish and Estonian border crossing points

More ⤵️https://t.co/5IopKG2oqJ pic.twitter.com/MDLNToiwrI