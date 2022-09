El activismo de la ultraderecha y el factor militar en las elecciones de Brasil

Luiz Inácio 'Lula' da Silva tuvo en la noche del lunes su último gran acto de la campaña electoral, acompañado en las pantallas por las estrellas de la canción brasileña Caetano Veloso y Gilberto Gil. Se ha vivido un clima de euforia en Sao Paulo. La posibilidad de una victoria del candidato del Partido de los Trabajadores (PT) en primera vuelta, el próximo domingo, se ha acrecentado tras la divulgación de la última encuesta de la consultora Ipec. Si se excluyen los votos blancos, nulos e indecisos, Lula obtendría el 52% de los sufragios válidos, 18 puntos por encima del presidente Jair Bolsonaro, abanderado del Partido Liberal (PL). Ipec ubica al exministro de Lula, Ciro Gomes (PDT) en tercer lugar, con el 6% de las adhesiones y a la senadora Simone Tebet, del centrista MDB, con el 5%.

"Lo que necesitamos es sencillo. Necesito que me pongas ahí, el 2 (de octubre)", le pidió Lula a los brasileños que todavía no saben qué hacer el domingo. Las últimas encuestas han sacado a Bolsonaro de sus casillas. Su sueño de emular a la italiana Giorgia Meloni parece carecer de fundamento. La necesidad de garantizar su pase a segunda vuelta y apostar entonces a todo o nada también se ha puesto en entredicho, al menos por los sondeos.

El capitán retirado no deja de propagar la sospecha sobre la transparencia de las elecciones. "Si yo tengo menos del 60% de los votos es porque algo anormal ocurrió en el Tribunal Superior Electoral (TSE) teniendo en cuenta la cantidad de gente que va a mis eventos y cómo soy recibido a todos los lugares a los que voy", le ha dicho al empresario y presentador del canal paulista SBT, Silvio Santos.

"Los jueces que sacaron a Lula de la cárcel y lo hicieron elegible son exactamente los mismos que conducen el proceso electoral brasileño y dificultan la participación de la comisión de transparencia para evitar la posibilidad de cuestionamientos en la noche del domingo", bramó, mientras su rival se preparaba para el mitin en Sao Paulo. "El PT promete el paraíso y entrega el infierno", añadió.

Quero terminar dizendo, para cada brasileiro e de cada brasileira: no dia 2 de outubro, você é a pessoa mais importante do país. Vote! #BrasilDaEsperança

La desacreditación de la contienda se ha convertido en uno de los mantras de la extrema derecha. El bolsonarismo más exacerbado es hijo de las condiciones tecnológicas de los últimos años. Comentaristas mesiánicos, 'influencers' y difamadores constituyen un ejército virtual que lleva a cabo lo que los analistas definen como una "política de choque". La consultora Novelo ha contabilizado desde comienzos de año 10.000 vídeos que tuvieron que ser luego eliminados por su carácter ofensivo.

La maquinaria de 'fake news' se ha intensificado al cierre de la campaña electoral. Aunque su líder sea derrotado, la ultraderecha ha llegado para quedarse, tanto en las redes sociales, su hábitat preferido, como en el Congreso, los estados federales y municipios. Tiene capacidad de condicionar el próximo proceso político, de un modo similar a lo que hizo el general Augusto Pinochet en Chile cuando fue derrotado en las urnas, pero se mantuvo por ocho años, hasta su arresto en Londres, como jefe del Ejército.

Los uniformados se erigen en estos momentos en el principal árbitro de la confrontación. En los hechos han cogobernado con Bolsonaro, ocupando numerosos ministerios y estructuras del Estado. El presidente lleva como segundo a su exjefe de Gabinete, el general retirado Walter Braga Netto. La militarización de la política tiene otra clara expresión en esta contienda: la ultraderecha presenta 1.500 aspirantes a cargos electivos que han integrado las Fuerzas Armadas, la Policía Militar y los bomberos, contra los 1.186 candidatos que acompañaron al bolsonarismo en 2018.

- Para enganar inocentes, o PT agora se vende como "do amor". Considerando que promoveram o maior esquema de corrupção da história e colocaram o Brasil entre as nações mais violentas do mundo, com números de homicídios em níveis de um país em guerra civil, só se for amor bandido.