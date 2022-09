Ser mujer en el Afganistán de los talibanes: "Muchas familias venden a sus hijas para poder sobrevivir"

Un total de 29 son las prohibiciones que los talibanes impusieron a las mujeres afganas durante su primer mandato en los 90 y que ahora, 20 años después, recuperaron tras su vuelta al poder el pasado 15 de agosto de 2021. Estas prohibiciones, que van desde no poder estudiar a siquiera poder hablar con un varón que no sea de la familia, han quedado plasmadas en la exposición artística virtual '29 miradas' que en noviembre se inaugurará en formato físico en Segovia.

La exposición, dirigida y coordinada desde el estudio tudelano de F8 Tours / F8 Estudio, cuenta con los testimonios reales de refugiadas que han huido de Afganistán como la exvicepresidenta de la Asamblea de Afganistán, Fawzia Koofi, y la presentadora de las noticias del canal de televisión público de Afganistán, Khadija Amin. Ambas fueron pioneras en el ejercicio de los derechos recientemente adquiridos como la participación en la vida política o el trabajo fuera del hogar llegando a ser dos caras reconocibles entre la población afgana. Amin fue entregada a un matrimonio de conveniencia cuando era muy joven y pasó sus primeros años de casada recluida y dedicada en exclusiva a las tareas del hogar. Años después tomó la decisión de romper con esas cadenas y empezó la carrera de periodismo cuando fue elegida para ser la cara de las noticias en la televisión pública afgana. "A mi marido no le hacía gracia, pero no me lo podía prohibir", explica a este diario. "Con esfuerzo conseguí el trabajo que tanto anhelaba", continúa.

Khadija Amin the new anchor on state TV last week.

Taliban taking over her seat as of Monday.

Ms. Amin told us her boss informed her Taliban have banned women from returning to work at state television.#Afghanistan pic.twitter.com/S4BfISKkaG