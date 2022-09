La NASA retrasa por tercera vez el lanzamiento de Artemis I por una tormenta tropical en Florida

La NASA anunció que retrasa, de nuevo, el lanzamiento previsto para el martes 27 de septiembre de la misión no tripulada Artemis I debido a la llegada prevista para principios de la próxima semana a las costas de Florida de la tormenta tropical Ian, que puede convertirse en huracán.

A través de un comunicado, la NASA señaló este sábado que cancela el lanzamiento, mientras continúa observando de cerca el pronóstico del tiempo asociado con la tormenta tropical Ian. El cancelado este sábado era el tercer intento de lanzamiento de esta misión, tras dos tentativas suspendidas los pasados 29 de agosto y 3 de septiembre. La tormenta tropical Ian, que se desplaza por el Caribe, está previsto que se convierta en huracán el lunes e impacte la costa del golfo de Florida a mediados de semana.

Artemis I update: @NASA is foregoing a launch opportunity Tuesday, Sept. 27, and preparing for rollback, while continuing to watch the weather forecast associated with Tropical Storm Ian.



