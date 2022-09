Abascal - Meloni: ¿Qué puede suponer para España una victoria de la extrema derecha en Italia?

Steven Forti: "Puede tener una trascendencia enorme. Hay que pensar en la influencia que tiene Italia en la UE y el poder que puede ganar la ultraderecha en los dos próximos años. El momento clave serán las elecciones al Parlamento europeo de 2024. Ahora mismo ya no sienten que tengan que defender una salida de la Unión Europea, porque el euroescepticismo ha bajado. Ahora el objetivo es frenar la integración, es decir, ejercer la oposición desde dentro. Tienen que tener cuidado y no meter demasiado la pata para que no suene la alarma en Bruselas, pero a veces no tienen muy claro dónde está la línea roja".

Jorge Tamames: "Hay que tener en cuenta que España e Italia siempre han competido dentro de la Unión Europea por ser el gran país del Mediterráneo. La relación entre ambos en la época de Rajoy no fue buena y ahora había mejorado con Mario Draghi y Pedro Sánchez. No tiene pinta de que vaya a ser igual de constructiva entre una coalición radical de derechas y otra de izquierdas. En Italia han sentido muchas veces que la Unión Europea les ha dejado de lado en cuanto a la inmigración. Una Italia con un gobierno fuerte de extrema derecha radical puede condicionar, entre otras cosas, la política de fronteras exteriores".