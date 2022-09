Últimas noticias, hoy: comienzan los referendos de Rusia en territorio ucraniano

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido de la posibilidad de que el año que viene se registre escasez de alimentos a nivel mundial si el mercado de abono no se estabiliza, por lo que ha pedido desbloquear las exportación de fertilizantes rusos.

"Si el mercado de fertilizantes no se estabiliza, el próximo año el mundo puede quedarse sin alimentos", ha dicho el secretario general de Naciones Unidas en un mensaje publicado en la red social Twitter.

If the fertilizer market is not stabilized, next year the world may run out of food.



It is essential that all countries remove every remaining obstacle to the export of Russian fertilizers.



We need to get them to farmers at a reasonable cost & on to fields as soon as possible.