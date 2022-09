El vídeo que resume en 15 segundos la violencia contra las mujeres en Irán

Irán vive una ola de protestas en Teherán y las ciudades del oeste del país por el asesinato de la joven de 22 años Mahsa Amiri la semana pasada a manos de la policía. La patrulla moral -un cuerpo policial que controla y reprime el comportamiento de la gente- detuvo a la joven por llevar el velo sin cubrirle la cabeza “de forma correcta”.

Karim Sadjadpour, investigador senior del think tank Carnegie Endowment y profesor adjunto en la Universidad de Georgetown, ha compartido un vídeo en su cuenta de Twitter que, según sus palabras, resume "la esencia de la República Islámica de Irán en 15 segundos". En dicho vídeo se puede ver cómo un grupo de hasta 20 policías montados en motos arrincona a cuatro mujeres contra una esquina y las golpea con porras.

The essence of the Islamic Republic of Iran in 15 seconds. “Although the 1979 revolution in Iran is often called an Islamic revolution, it can actually be said to be a revolution of men against women." -Nobel laureate Shirin Ebadi pic.twitter.com/gVN1QsO4cv