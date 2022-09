Biden insiste en su compromiso de defender Taiwán de un ataque de China

El cuarto torpedo de Joe Biden al principio de "ambigüedad estratégica", un pilar de la paz en el estrecho de Formosa, ha recibido la inmediata repulsa de China. El Ministerio chino de Exteriores ha alertado de que el compromiso del presidente de los Estados Unidos de mandar tropas a Taiwán en caso de invasión china es “una señal terriblemente equivocada” hacia el independentismo isleño y enfatizado su “extremo descontento y resuelta oposición” a sus últimas declaraciones.

“Estamos deseando esforzarnos para conseguir una pacífica reunificación con todos nuestra fuerza y sinceridad”, sostuvo Mao Ning, portavoz ministerial. “Pero al mismo tiempo no toleraremos ninguna actividad que conduzca a la secesión y tomaremos todas las medidas necesarias”, zanjó.

La última patada de Biden al 'status quo' del estrecho llegó en una entrevista emitida el domingo en el programa “60 minutos”. Preguntado por si acudiría al rescate de la isla, contestó que lo haría en caso de “un ataque sin precedentes”. Urgido a aclarar si estaba pensando en el envío de tropas, asintió de nuevo, pero se apresuró a aclarar que no apoyaba el independentismo y que seguía fiel al principio de una sola China. Pocas horas después, cumpliendo la liturgia, la Casa Blanca negó virajes en la política oficial. Pekín está convencida de lo contrario.

President Biden tells 60 Minutes that U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. However, after our interview, a White House official told us that U.S. policy on Taiwan has not changed. https://t.co/ANg54LifSH pic.twitter.com/V5qjoqF36T